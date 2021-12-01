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Sanayi Kenti Kocaeli̇de Tarıma da Önem Veriliyor

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın kaleminden.

Sanayi Kenti Kocaeli̇de Tarıma da Önem Veriliyor

01 Aralık 2021 Çarşamba 09:27


Kocaeli Tarım Şurası Toplanıyor Şura da Kocaeli’nin tarım ziraat yönü tartışılacak Şura ile ilgili gönderilen bilgi notunu sizlerle paylaşıyor şuraya başarılar diliyorum
Tarım Şurası Davetiyesi
“..Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve 2021 yılı itibariyle faaliyetlerine başlayan “ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi”; Valilik, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Kocaeli Kent Konseyinin de paydaş olduğu bir yapılanma olup 7 farklı başlıkta (Kültür-Sanat-Turizm, Sosyal Politikalar, Gençlik-Spor-Eğitim, Bilim-Teknoloji-İnovasyon, Çevre-Şehircilik, Sivil Toplum-Katılımcı Yönetim-Medya, Sanayi-Ekonomi-İstihdam) oluşturulan politika kurulları ile çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürmektedir.
ŞURA Çevre ve Şehircilik Politika Kurulu tarafından yürütülen Kocaeli Sürdürülebilir Tarım Eylem Planı çalışmaları kapsamında 02 Aralık 2021 tarihinde Tarım Şurası ve Çalıştayı gerçekleştirilecektir. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek, program akışını ekte bulabileceğiniz organizasyonun öğleden önceki ŞURA bölümüne katılımınız bizleri onurlandıracaktır...”










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