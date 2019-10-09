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"Sanayi kenti" turizmde de iddialı olucak

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından düzenlenen, kentin turizm çeşitliliğinin değerlendirileceği, turizm kaynaklarının daha etkin nasıl kullanılabileceğinin ele alınacağı "Kocaeli Turizm Çalıştayı" başladı. Vali Hüseyin Aksoy, çalıştayda konuştu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:11

 Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından düzenlenen, kentin turizm çeşitliliğinin değerlendirileceği, turizm kaynaklarının daha etkin nasıl kullanılabileceğinin ele alınacağı "Kocaeli Turizm Çalıştayı" başladı.

Başiskele'deki bir otelde düzenlenen çalıştayda, çeşitli kamu ve özel kurumlardan 251 katılımcı yer alıyor.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, kentin tarihinden bahsederek, kentin Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan iller arasında yer aldığını söyledi.

Kocaeli'nin turizm konusunda da potansiyeli bulunduğuna işaret eden Aksoy, "Kocaeli'nin özellikle son yüzyılda, sanayi kimliği ön plana çıksa da yapısı ve konumu itibarıyla önemli bir turizm destinasyonu olma potansiyeli bulunduğunu da biliyoruz. İlin zengin bir doğa, deniz, kültür, tarih, sağlık, iş, gastronomi, fuar, kongre, spor turizmi altyapısıyla önemli bir potansiyeli bulunmaktadır. Turizm, sosyal ve çevresel etkilerinin yanı sıra önemli bir ekonomik aktivite alanı olarak ağırlığını her geçen yıl daha da artırmaktadır." diye konuştu.

Aksoy, dünya ve Türkiye turizminin ekonomik olarak geldiği son durum hakkında bilgi vererek, "Kocaeli'nin de gerek uluslararası gerek ulusal turizm payının hızlı bir şekilde artması kaçınılmazdır. Kocaeli'nin coğrafi konumu, doğal değerleri, zengin kültürü ve tarihi değerleri, termal kaynakları, spor olanakları, yüksek nitelikli sağlık altyapısı ve personeli, dört mevsime hitap eden turizm olanakları, nitelikli tesisleri ve deneyimli turizm profesyonelleriyle bu payın daha hızlı artması mümkündür." ifadelerini kullandı.

- "Kocaeli gelecekte önemli destinasyonlardan biri olacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yaptıkları ve yapacakları çalışmalardan bahsetti.x

Sektör temsilcilerine seslenen Büyükakın, şunları kaydetti:

"Kocaeli'yi dikkate alın. Kocaeli gelecekte önemli destinasyonlardan biri olacak. Spor turizmi; özellikle İzmit Körfezi'nde yapılabilecek kürek, yelken yarışları ve açık su sporları gibi birçok imkanımız var. Uluslararası etkinlikler üzerinden sayısız turistik aktivite yapmamız mümkün. Kocaeli önümüzdeki günlerde inanılmaz fırsatlar sunacak. Sektör temsilcilerinin, Kocaeli'yi sanayi kenti olarak görmemeleri, turizmin önemli yükselen yıldızı olarak görmeleri hususunda dikkatlerini çekiyorum." şeklinde konuştu.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise kentin Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan bir yapısı olduğunu dile getirerek, kentin artık sanayiyle anılan kent olmanın ötesine geçerek her alanda rekabetçi bir yapıya dönüştüğünü bildirdi.

Çalıştay, yarın sona erecek.

 


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