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Sanayi kentinin 'biyoçeşitliliği' koruma altında

KOÜ bünyesinde kurulan Bitki Doku Kültürü Laboratuvarında sanayi kenti Kocaeli'nin biyoçeşitliliğinin korunması amacıyla nesli tükenmekte olan bitkiler çoğaltılarak tekrar doğayla buluşturuluyor.

Sanayi kentinin 'biyoçeşitliliği' koruma altında

09 Ekim 2017 Pazartesi 10:00

 Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) bünyesinde kurulan Bitki Doku Kültürü Laboratuvarında sanayi kenti Kocaeli'nin biyoçeşitliliğinin korunması amacıyla nesli tükenmekte olan bitkiler çoğaltılarak tekrar doğayla buluşturuluyor. 

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biyoçeşitlilik çalışmaları esnasında bazı bitkilerin doğada tükenme tehlikesi altında olduklarını tespit ettiklerini söyledi.

Bu tehlikenin önüne geçmek amacıyla 2009 yılında Bitki Doku Kültürü Laboratuvarını kurduklarını vurgulayan Özen, "Bu sayede biyoçeşitliğimizin tükenmesini engellemeye çalışıyoruz ve korunmasına katkıda bulunuyoruz. Doğada bulduğumuz az sayıda örneği, tohum ya da gövdesinden aldığımız herhangi bir bölümünden laboratuvar ortamında özel besi yerlerinde çoğaltmak vasıtasıyla yüzlerce, binlerce aynı bitkiden elde edebiliyorsunuz. O elde ettiğiniz bilgileri, doğaya aktarmadan önce bir iklimlendirme alıştırması yapıyorsunuz, daha sonra belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra doğada belli alanlara onları tekrar dikiyorsunuz ve doğaya kazandırıyorsunuz." diye konuştu.

"Tehlike altındaki başka bitkileri bulduk"

KOÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Arda Acemi ise laboratuvarda şu ana kadar Kocaeli ve yakın çevresinde bulunan ve tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bitkileri çoğalttıklarını belirtti.

Kentteki biyoçeşitliliğin korunması açısından yaptıkları çalışmaların önemine değinen Acemi, "İlk olarak mavi yıldız bitkisinden binlerce çoğalttık. Çeşitli yerlere naklettik ve tükenme tehlikesini şu anda Türkiye popülasyonları için tamamen ortadan kaldırdık." dedi.

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