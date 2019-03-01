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“Sanayi sitesini yeniden düzenleyeceğiz”

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Oto Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Büyükgöz, “Burası Gebze'nin vitrini konumunda. Sizlerle birlikte ortak bir karar alarak Gebze'nin vitrinini yeniden düzenleyeceğiz" dedi.

'Sanayi sitesini yeniden düzenleyeceğiz”

01 Mart 2019 Cuma 08:58

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Gebze'yi karış karış gezerek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılanan Büyükgöz, Tatlıkuyu Mahallesi'nde bulunan Oto Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Burada esnafın talep ve önerilerini dinleyen Büyükgöz, "Oto sanayi sitesinin yer aldığı bu bölge Gebze'nin vitrini konumunda. Şehrin aynası olan bu bölgenin yeniden ele alınması ve düzenlenmesi gerekiyor" dedi.

Gebze'nin vitrini olan bölgeyle ilgili proje üreteceklerinin altını çizen Büyükgöz, "Allah'ın izniyle 1 Nisan'da göreve geldiğimizde bu bölgeyle ilgili esnafımız ile görüşmeler yapacağız. Esnafımızın düşüncelerini öğrenecek ve bu bölgeyle ilgili sorunu ortadan kaldıracak adımları atacağız. Bu bölge prestijli bir yer haline gelecek. Sanayiyi bu bölgeden kaldıracak bir projeyi ortak akıl ile hayata geçirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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