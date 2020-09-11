Sanayi tarihinde Hereke ve Nuh Çimento gerçeği

Osmanlı’da İlk Özel Teşebbüs Sanayi Kuruluşu olarak sanayi tarihimize geçen Hereke Fabrika-i Hümayun, bir başka adla Hereke Sümerbank fabrikası, Hereke’yi her bakımdan bir kent galine getirdi ve dünya çağında marka olan Hereke ipek halısını üretti.

Nuh çimento fabrikasının 1960’lı yollarda faaliyete girmesi ile Hereke sürekli geriledi. Hereke Sümerbank fabrikasının Hereke’ye kazandırdığı tüm değerler yok oldu. Nuh çimentonun bacalarından çıkan çimento tozu, insan hayatını tehdit etmenin yanı sıra ziraatı da olumsuz yönde etkiledi.