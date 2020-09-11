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Sanayi tarihinde Hereke ve Nuh Çimento gerçeği

Nuh Çimento'nun bacalarından çıkan çimento tozu, insan hayatını tehdit etmenin yanı sıra ziraatı da olumsuz yönde etkiliyor.Nuh Çimento’nun kapasite artırıp büyüme kararı alması ve dün ÇED toplantısında yaşanan gerginlik, olayın ciddiyet boyutunu ortaya koyuyor.

Sanayi tarihinde Hereke ve Nuh Çimento gerçeği

11 Eylül 2020 Cuma 11:15

Osmanlı’da İlk Özel Teşebbüs Sanayi Kuruluşu olarak sanayi tarihimize geçen  Hereke Fabrika-i Hümayun, bir başka adla Hereke Sümerbank fabrikası, Hereke’yi her bakımdan bir kent galine getirdi ve dünya çağında marka olan Hereke ipek halısını üretti. Nuh çimento fabrikasının 1960’lı yollarda faaliyete girmesi ile Hereke sürekli geriledi. Hereke Sümerbank fabrikasının Hereke’ye kazandırdığı tüm değerler yok oldu. Nuh çimentonun bacalarından çıkan çimento tozu, insan hayatını tehdit etmenin yanı sıra ziraatı da olumsuz yönde etkiledi.Nuh Çimento’nun kapasite artırıp büyüme kararı alması ve dün ÇED toplantısında yaşanan gerginlik, olayın ciddiyet boyutunu ortaya koyuyor.


‘İki Fabrika Bir Kent Hereke’ belgeseli

Başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizin ilgili kurumları,  Hereke’yi eski güzel günlerine döndürmek için büyük çaba sarf ediyor fakat Nuh Çimento,  Hereke’ye karşı sorumluluk almadığı sürece Hereke hep geri gidecek. Nuh Çimento bu gerçeği görmeli, buna göre hareket edip fabrikayı başka bir yere taşıyarak bu güne kadar yok olup giden çevre değerlerini geri kazandırmalı. Son günlerde verdiğimiz mücadele ve www.gebzegazetesi.com olarak yayınlarımız bu açıdan değerlendirmeli. Tarihe ışık tutmak ve gelecek kuşaklara aktarmak, olaylara canlı  tanıklık edenlere düşüyor. Bu anlamda Gebze Gazetesi Devri Alem belgesel programı,  (www.devrialem.tvHereke ve Tavşancıl gerçeklerini ortaya koyarak gelecek kuşaklara aktarmak amacı ile ‘İki Fabrika Bir Kent Hereke’ adlı belgesel çekimine başladı. 

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