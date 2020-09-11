‘İki Fabrika Bir Kent Hereke’ belgeseli
Başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizin ilgili kurumları, Hereke’yi eski güzel günlerine döndürmek için büyük çaba sarf ediyor fakat Nuh Çimento, Hereke’ye karşı sorumluluk almadığı sürece Hereke hep geri gidecek. Nuh Çimento bu gerçeği görmeli, buna göre hareket edip fabrikayı başka bir yere taşıyarak bu güne kadar yok olup giden çevre değerlerini geri kazandırmalı. Son günlerde verdiğimiz mücadele ve www.gebzegazetesi.com
Sanayi tarihinde Hereke ve Nuh Çimento gerçeği
Nuh Çimento'nun bacalarından çıkan çimento tozu, insan hayatını tehdit etmenin yanı sıra ziraatı da olumsuz yönde etkiliyor.Nuh Çimento’nun kapasite artırıp büyüme kararı alması ve dün ÇED toplantısında yaşanan gerginlik, olayın ciddiyet boyutunu ortaya koyuyor.