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SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK, DARICA’DAKİ PROJELERİ İCELEDİ

Başkan Bıyık, Bakan Varank’a çalışmaları anlattı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ağırlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Darıca Belediyesi E-Spor merkezini ziyaret eden Bakan Varank ve Başkan Bıyık, üniversite hazırlık kursiyerleriyle de sohbet ettiler.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK, DARICA'DAKİ PROJELERİ İCELEDİ

26 Eylül 2021 Pazar 11:56


Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Darıca’ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ağırladı. İlçede devam eden çalışmalar ve projeler hakkında Bakan Varank’a bilgiler veren Başkan Muzaffer Bıyık, kapıda karşıladığı Bakan Varank’a hediye takdiminde bulunarak kendisini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ziyaret nedeniyle teşekkür etti.

E-SPOR MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİLER

Darıca Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde yeni kurulan E-Spor merkezini ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a gençlere yönelik projeler hakkında bilgiler veren Başkan Muzaffer Bıyık, “E-Spor merkezimizi hem teknolojiye hem de spora ilgi duyan gençlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kurduk. Darıca Belediyesi olarak gençleri geleceğe daha iyi hazırlayabilmek için her türlü imkanları seferber ediyoruz” diye konuştu. E-Spor merkezi hakkında bilgiler alan Bakan Mustafa Varank, gençlere yönelik çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı tebrik ederek AK Parti’nin her zaman gençleri önemsediğini belirtti ve “Cumhurbaşkanımız öncülüğünde gençlerin ufkunu açmaya yönelik projeleri hayata geçiriyoruz. Buradan Teknofest’e geçeceğim. Teknofest bu ülkenin gençlerinin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Bizler AK Parti olarak bu ülkenin gençlerine inanıyor ve güveniyoruz. Belediyelerimizin de gençlere yönelik projelere ağırlık vermesi çok önemli. Bu açıdan Darıca Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK KURSİYERLERİYLE SOHBET ETTİLER

Darıca Belediyesi tarafından Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik verilen ücretsiz üniversite hazırlık kursunda eğitim gören gençleri de ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlerle sohbet edip başarılar diledi. Gençlere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Bakan Varank, “Türkiye son yıllarda savunma sanayisinde, teknolojide ve daha birçok alanda önemli atılımlar ve başarılar yakaladı. Siz geleceğimizin teminatı olan gençler iyi eğitimler alarak ve donanımlı bireyler olarak ileride ülkemizi daha iyi noktalara taşıyacaksınız. Ülkemizin sizin gibi gençlere ihtiyacı var. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz” diye konuştu. Gençler de kendilerini ziyaret eden Bakan Varank ve Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti.
















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