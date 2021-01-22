Sanayi ve Teknoloji Bakanı’na Sanayi Müzesi Mektubu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önceki gün Kocaeli’ye geldi ve açıklamalar yaptı. Her fırsatta Kocaeli’ye gelen ve kendi deyimi ile ikinci evim dediği Kocaeli’ye, sanayi müzesi kurulması ile ilgili isteğimizi açık mektup halinde kendisine iletmek istiyorum.

Gerçekten, Kocaeli’ye sanayi müzesi kurulması çok önemli bir hizmet olacak. Daha önce sanayi fuarının bulunduğu fuar alanına böyle bir sanayi ve teknoloji müzesi çok önemli hizmet olacak.

Daha önce Kocaelili bakan olan ve ilk Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlarından olan Nihat Ergün ve Fikri Işık’a hem yüzlerine karşı ve hem de gazetemizden yazdığımız sanayi tarihi müzesi ile ilgili yazılardan derlediğimiz bir bölümü sizlerle paylaşıyorum.

Devri Alem Belgesel TV Programı olarak hazırladığımız Kocaeli Sanayi Tarihi belgeselimizi hep birlikte bir kere daha izleyelim;

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8xjwlBrvMFY

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Sanayi Tarihimizde Kocaeli

Osmanlı’dan, Cumhuriyet’e sanayi tarihimizde Kocaeli’nin çok önemli bir yeri var. Osmanlı’da sanayileşme hareketi ilk kez Kocaeli bölgesinde oluştu. Osmanlı arşiv belgeleri incelendiğinde ilk kâğıt fabrikasının 1700’lü yıllarda Kocaeli’ye bağlı Yalova’da kurulduğu bilinmekte. Osmanlı’nın ilk donanma üssü ve tersane 1300’lü yıllarda Karamürsel’de kuruldu. Yine 1840’larda ilk özel teşebbüs ile kurulan sanayi kuruluşu Gebze’nin Hereke nahiyesindeki kumaş ve dokuma fabrikasıdır. Türkiye’de ilk çimento fabrikası ise yine 1910’lu yıllarda Gebze – Eskihisar ve Darıca Aslan Çimento Fabrikası’dır.

Cumhuriyet döneminde Kocaeli bölgesinde hızlı sanayileşme hareketi gerçekleştirilmiş, yine Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kâğıt fabrikası 1934 yılında İzmit’te kurulmaya başlanmıştır. Gebze bölgesinde sanayileşme 1950’li yılların sonunda hareketlenmiş günümüze kadar hızla gelişerek devam etmiştir. Bugün Gebze ve Kocaeli bölgesi Türkiye’nin sanayi üssüdür, bilim ve teknoloji merkezidir. Türkiye’nin ilk Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanları da Kocaeli Milletvekillerinden Sayın Nihat Ergün ve Fikri Işık olarak tarihe geçmiştir.

NEDEN SANAYİ MÜZEMİZ YOK?

Tarihi geçmişi bu kadar eski olan Kocaeli ve Gebze bölgesinde sanayi müzesi kurulması ile ilgili yıllardan beri haberler yazmakta ve televizyon belgesel programları hazırlamaktayım. Belgeselci olarak dünyanın birçok bölgesini gezdiğimde birçok ülkede değişik müzeler görmekte, bu müzelerin bir örneğinin ilimiz ve ilçemizde olmamasından üzüntü duymaktayım.

Gebze Teknik Üniversitesi ile Gebze Ticaret Odası bu konuda çalışma yapmış ve sanayi müzesi kurulması ile ilgili şu bilgileri yazmıştık ancak bu sadece yazılarda kaldı.

“...Sanayi Müzesi Gebze Ticaret Odası ve Gebze Teknik Üniversitesi iş birliği ile Gebze bölgesinde hayat bulacak. Gebze Sanayi Müzesi’nin kurulması ile ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu konuda bizde gazeteci ve belgeselci olarak projeye katkı sunmaya çalışıyoruz. Gebze Sanayi Tarihi Müzesi ile ilgili gerek Osmanlı arşivlerinde yer alan belgeler, gerekse Gebze basınında 50-60 yıl önce yer alan haber kupürlerini derleyerek geçmişe ışık tutmaya çalışıyorum. Tarihi değere sahip fotoğraflar toplayarak Gebze bölgesinin nasıl sanayileştiğinin arşivini oluşturuyorum. Topladığımız bu arşivleri gerek bir kitap gerekse bir belgesel haline getirerek kubbede hoş seda bırakmak arzusundayım. Keşke bu konuda birçok gazeteci, akademisyen ve araştırmacı çalışmalar yapsa.

Maalesef tarih araştırmacılığı ve arşivcilik konusunda çok gerilerdeyiz. Buda geçmişle bağımızı kopartmaktadır. Sadece devlet kurumları değil, özel kuruluşların bile müzeleri bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda belgesel çekmek üzere gittiğim Kore’de Posco Firmasının müzesini gezdiğimde oldukça etkilendim. Kore Modeli ve Posco’nun başarısı bir araştırma yazısı ve belgesel hazırladım. Bu belgesel oldukça ilgi uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde Ereğli Demir Çelik Fabrikası’nın Basın ve Medya bölümünden emekli olan Ünal Savaş adlı bir izleyicimiz Posco ile Ereğli Demir Çelik Fabrikası arasındaki bağlantıları, Posco’nun nasıl başarılı olduğunu, Ereğli Demir Çelik Fabrikası’nın neden geri kaldığı konusunda birçok önemli bilgi ve belge gönderdi. Ayrıca Kore Modeli ve Posco’nun başarısı belgeselimizi de birçok ilgiliyle Youtube üzerinden paylaştığını bildirdi. İsterseniz Youtube üzerinde yer alan belgeselimizin görüntülerini birlikte, https://www.youtube.com/watch?v=DcLFhg5HIfU adresindeki linkten izleyelim.

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Sanayi Bakanı Kocaeli’de

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank önceki gün Kocaeli’de yaptığı konuşmalarında; “Ford Otosan tarafından Başiskele Belediyemize hediye edilen hizmet araçlarının teslim töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyor, Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.

Türkiye'nin Her Yanında Üretim ve Yatırım Gündemi Yoğun Şekilde Devam Ediyor

İki günlük Mersin, Adana, Gaziantep ve Kilis'e uzanan yoğun programlarımızın ardından bugün Kocaeli'ndeyiz. Tabi Kocaeli bizim adeta ikinci evimiz. Çünkü Türkiye sanayisinin kalbi burada atıyor. Bu yüzden farklı vesilelerle yolumuz sürekli Kocaeli'ne düşüyor. Ama hamdolsun sadece Kocaeli değil Türkiye'nin her yanında üretim ve yatırım gündemi yoğun şekilde devam ediyor.

Adana'da petro kimya ve enerji, Mersin'de nükleer santral, Kilis'te yeni OSB projelerinde geldiğimiz son aşamaları bizzat yerinde değerlendirdik. Ben gittiğim her yerde şunu çok net görüyorum. Türkiye üreterek büyümenin tadını aldı. Bu yüzden ülkemizin dört bir köşesinden yeni yatırım haberleri peş peşe geliyor. Güçlü sanayi alt yapımız, çalışkan iş gücümüz, tedarik zincirlerindeki avantajlı konumumuz dünyanın her yanından yatırımcılar için Türkiye'yi cazip kılıyor. İşte bugün aslında bunun güzel bir örneği için Kocaeli'ndeyiz.

Ford Otosan, bulunduğu şehre daha fazla katkı sağlama şuuruyla Başiskele Belediye'mize 71 hizmet aracı hibe ediyor. Ancak bu sosyal sorumluluk projesi çok daha büyük bir anlamı ihtiva ediyor. Bu bağış Ford Otosan'ın ülkemizde yapacağı yeni yatırımın ilk kazanımlarından biri. Bildiğiniz gibi otomotiv sektörünün lider üreticilerinden olan Ford Otosan, "Gelecek Nesil Ticari Araç ve Batarya Üretimine ilişkin Başiskele'de yeni yatırım kararı aldı. Yaklaşık 2 Milyar Euro tutarındaki bu yatırım ülkemiz ekonomisine çok önemli bir ilave katma değer sağlayacak. Araç üretim kapasitesini yıllık 210 bin adet artıracak, 3 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturacak. Tabi tedarik zincirleri vasıtasıyla on binden fazla ilave istihdama da katkı sağlayacak. Yeni kurulacak tesiste sadece konvansiyonel araç üretimi yapılmayacak. Dünyadaki trendlere uygun olarak tam elektrikli araçlar ve bunların bataryaları da burada üretilecek. Yani bu yatırım, ülkemizin elektrikli araç üretiminde önemli bir merkez olmasına da katkı sağlayacak.

Sektörün Geleceğini; Yazılım ve Yapay Zeka Teknolojileri Belirleyecek

Tüm üretilen araçlarda yerlilik oranını %75’e çıkaracaklarını belirten Bakan Varank; Tabi konu otomotiv olunca, Türkiye'nin Otomobili ile bağlantılı olarak inşa etmekte olduğumuz yeni nesil mobil araçlar ekosistemine değinmeden geçmek olmaz. Sektörle sıkı iş birliği içinde hazırladığımız, yakında yayınlayacağımız "Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası"nda kendimize somut ve iddialı hedefler koyduk. Bunların birkaçına kısaca değinmek istiyorum. Tüm modlarda üretilen araçlarda; yani otomobilden lokomotife, ticari araçlardan gemilere yerlilik oranlarını %75'e çıkaracağız. 2030 yılında; elektrikli, bağlantılı ve otonom hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa'da lider ve dünyada ilk 5'te olmayı hedefliyoruz. Batarya modül, paketleme ve hücre yatırımlarıyla, ülkemizi Batarya Üretim Merkezlerinden biri yapmak istiyoruz. Alt teknolojilerin geliştirilmesi de üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir başka husus. Bu manada; elektrik-elektronik sektöründe üretim yapan yetkin şirketlerimizin, otomotiv sektörüne üretim yapmasını destekleyeceğiz. Elektrik motoru, inverter, yerleşik şarj cihazları, termal yönetimi ve kompresör gibi kritik bileşenlerde üretim yapan bir ekosistemi oluşturmanın peşindeyiz. Sektörün geleceğini; yazılım ve yapay zeka teknolojileri belirleyecek. Türkiye bu fırsat penceresinden en iyi şekilde faydalanabilecek entelektüel sermayeye sahip. Siber güvenlik, sürüş güvenliği ve sürücü davranışlarının modellenmesi yazılımları başta olmak üzere, bağlantılı ve otonom araç yazılımları geliştirip, bunların ihracatını yapan ilk 10 ülke arasına girmek istiyoruz. Belirttiğim gibi yakın zamanda yol haritamızı kamuoyuyla paylaşacağız. Elbette bu gelişmelerden Türkiye'de yerleşik tüm markalar faydalanacak, bu ekosistem içinde üretim yapmakla uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini artıracaklar.