Sanayi ve Üretime Destek Tasarısı Yasalaştı

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut 1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşan kanun (Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) ile sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi konusunda getirilen çeşitli değişikliklere değindi.

Bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmelerin sanayici tanımına alındığını belirten Bulut; “Bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmelerin de Sanayi Sicili Kanunu'ndaki sanayici tanımı kapsamına alındığını, böylece bu firmaların yerli malı belgesi almaları ve kamu ihalelerinde % 15´lik avantajdan yararlanmalarının önünün açıldığını söyledi. Ayrıca yeni kurulan sanayi işletmelerinin takibi ve üretim faaliyetine başlamadan önce yükümlülüklerini yerine getirmelerinin sağlanması amacıyla, sanayi siciline kaydolmaları için ön kayıt sistemi getirildiğine değinen Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bulut, diğer gelişmeler hakkında da bilgi verdi.

“KOSGEB DESTEKLERİNDE ÖN ÖDEME ALINABİLECEK”

Daha önce harcama belgesi karşılığı talep edilen destekler firmaların uzun süre alacaklı kalmalarına yol açıyordu. Yine kanunda yapılan bir başka düzenleme ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), söz konusu işletmelere verilecek destekler için belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda erken ödeme yapacak.

HAFTA SONU ÇALIŞMA İZNİ ALMA ZORUNLULUĞU KALKTI

Kanunla gelen bir diğer değişiklik de, sanayi işletmelerinin, her yıl hafta tatillerinde çalışabilmek için belediyelerden hafta sonu çalışma ruhsatı alma zorunluluğunun kaldırılmasıdır. Diğer yandan, OSB, Endüstri bölgeleri ve farklı konularda birkaç düzenlemeyi daha içeren Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u olumlu buluyoruz” dedi.