Sanayici kapasite kullanım oranından umutlu

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sanayinin kapasite kullanımındaki artışın, geçen yılın aynı ayına oranla sürdüğünü belirterek, Türkiye'ye paralel olarak Kocaeli'de de aynı eğilimi gösteren kapasite kullanım oranlarındaki artışın gelecek adına olumlu beklentileri artırdığını kaydetti.

Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre ocak ayı kapasite kullanım oranı sonuçlarını değerlendiren Zeytinoğlu, Kocaeli’de üretim yapan sanayi kuruluşlarının kapasite kullanım oranının, genel imalat sanayine paralel artış gösterdiğini belirtti.

Zeytinoğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

''Gerek Odamız, gerek Merkez Bankası tarafından açıklanan ocak ayı kapasite kullanım oranı, hem Kocaeli sanayi kuruluşlarında, hem Türkiye imalat sanayinde artış gösterdi. Ocak ayı kapasite kullanım oranı bir önceki yıla göre Türkiye’de yüzde 77’den yüzde 78,2’ye 1,2 puan, Kocaeli’de yüzde 70,7’den yüzde 70,9’a, 0,2 puan arttı. Kapasite kullanımlarındaki moral veren bu artışlar geleceğe yönelik üretim ve büyüme beklentilerimizi de olumlu yönde destekliyor.''

Açıklamasında, Kocaeli'de otomotiv sektörünün yüksek performansına vurgu yapan Zeytinoğlu, ''Merkez Bankası verilerine göre ocakta otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı yüzde 84,4 olarak gerçekleşti. İlimizde ise bu oran yüzde 76,8 oldu. Bununla birlikte makine, metal, diğer ulaşım araçları, giyim ve tekstil ürünleri imalatı sektörlerinin kapasite kullanım oranlarının da ortalamanın üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz.'' ifadelerini kullandı.