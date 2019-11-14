Sanayicilerimizle Çayırova’ya Değer Katacağız

Haftada en az iki sanayici ile bir araya gelen Başkan Çiftçi, son olarak Şekerpınar’da faaliyet gösteren Karakaya 86 firmasını ziyaret etti. Fabrika Müdürü Şeref Karakaya ile görüşüp fabrikayı gezen Başkan Çiftçi, sanayi belediye işbirliğine önem verdiklerini belirterek, ülkemiz ve ilçemiz için katma değer üreten sanayicilerle fikir ve proje anlamında işbirliği yapmak istediklerini anlattı. Katılımcı bir yönetim anlayışı ile Çayırova’ya hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, sanayicilerin şehrin yönetiminde söz sahibi olması için istişarelerde bulunduklarını belirterek, amaçlarının sanayicilerimizle istişare kurulu oluşturup, zaman zaman bir araya gelerek fikir ve proje noktasında iş ve güç birliği yaparak Çayırova’ya değer katmak istediklerini kaydetti. Çayırova’nın aynı zamanda bir sanayi kenti olduğunu ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren firmaların ülkemiz ekonomisine büyük katkılar yaptığını sözlerine ekledi.