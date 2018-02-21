Sanayide Afetle Mücadele





Arsin Organize Sanayi Bölgesi salonunda yapılan sertifika töreninde konuşan OSB Başkanı Erkut Çelebi, “ ilk yardımın insanın sağlığı için ne kadar önemli olduğunu, yangında ilk müdahalenin ne kadar önem taşıdığını yaşayarak gördük. Birçok yangın ilk müdahale ile söndürülebilir. Can ve mal kaybı önlenebilir. İnsan yaşamı için de ilk 5 dakika çok önemli. Bu tür eğitim çalışmalarımız devam edecek. Duyarlı davranıp katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Sağlık Müdürlüğüne ve DOKA’ya katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.



