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Sanayide Afetle Mücadele

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının Sanayide Afetle Mücadele Projesi, Sağlık Müdürlüğü’nün de katıldığı ilk yardım eğitimiyle tamamlandı. Her iki kursta 170 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

Sanayide Afetle Mücadele

21 Şubat 2018 Çarşamba 09:56


Arsin Organize Sanayi Bölgesi salonunda yapılan sertifika töreninde konuşan OSB Başkanı Erkut Çelebi, “ ilk yardımın insanın sağlığı için ne kadar önemli olduğunu, yangında ilk müdahalenin ne kadar önem taşıdığını yaşayarak gördük. Birçok yangın ilk müdahale ile söndürülebilir. Can ve mal kaybı önlenebilir.  İnsan yaşamı için de ilk 5 dakika çok önemli. Bu tür eğitim çalışmalarımız devam edecek. Duyarlı davranıp katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Sağlık Müdürlüğüne ve DOKA’ya katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Törende İl sağlık müdürlüğü temsilcisi Emrullah Kınalı, DOKA yetkilisi Ali Kemal Ayyıldız, Arsin Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu üyeleri kursları tamamlayanlara sertifikalarını verdi.

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