Sancaklı acı olaydan sonra ilk kez Meclis'te

Eşi Hülya Sancaklı'nın ölümüyle zor günler geçiren Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, bugün partisinin grup toplantısına katıldı. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eşi Hülya Sancaklı'nın hayatını kaybetmesi sonrasında ilk kez partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Sancaklı burada taziyeleri kabul etti MHP milletvekkili Saffet Sancaklı, TBMM'deki anayasa değişiklik paketi oylamaları sırasında eşi Hülya Sancaklı'nın intihar girişimi haberini alıp İstanbul'a gitmişiti. Sancaklı, yoğun bakım servisine alınan eşinin 19 gün sonra 1 Şubat'ta hayatını kaybetmesiyle yıkılmıştı.