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Şanlıurfa'da Sağanak Sonrası Hastane Sular Altında Kaldı: 25 Hasta Tahliye Edildi (VİDEOLU HABER)

- Vali Ayhan, Şanlıurfa'da etkili olan sağanakla ilgili konuştu

Şanlıurfa'da Sağanak Sonrası Hastane Sular Altında Kaldı: 25 Hasta Tahliye Edildi (VİDEOLU HABER)

15 Mart 2023 Çarşamba 11:12


  Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan sağanak nedeniyle, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinin su baskınına uğradığını belirterek, "Hemen hızlı müdahale edilerek deplase edildi. Şu anda bodrum katları temizlenmekte. Orada 25 hastamız vardı, onların her birinin sağlıklı bir şekilde diğer hastanelere nakilleri gerçekleştirildi, şu an bir olumsuzluk yoktur" dedi.   
  Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan sağanak nedeniyle sahada incelemelerde bulundu. Ayhan, incelemeleri sonrası Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) alınan tedbirler ve sahada yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Şanlıurfa'nın son yılların en yoğun yağışını aldığını ifade eden Ayhan, "Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını bugün aldı, yarın da bekliyoruz. Şanlıurfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Mart ayında yıllık ortalama yağış miktarı 57 kilogram, sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram, dolayısıyla büyük bir yağışın olduğunu ve genel hayata etkilerini de buradan görebilmekteyiz. Bunun da yansımaları oldu, gerek trafik akışının etkilenmesi, bodrum katlarının su altında kalması, bazı kamu kurum ve kuruşlarının etkilenmesi çiftçilerimizin etkilenmesi vesaire. Ama şu anda gece on iki, sahadaki çalışmalarımızı yaptık, sahayı gezdik. Tüm kurumlarımızla büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, kara yolları, DSİ ve ilgili tüm birimlerimiz, emniyet, jandarma şu an kriz merkezinde sahadayız, takip ediyoruz. Gece boyu takip edeceğiz" ifadelerini kullandı. 
                         

               


İHA
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