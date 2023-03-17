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Şanlıurfa'da Selin Vurduğu Köprülü Kavşakta Aramalar Sürüyor (VİDEOLU HABER)

- Sel sularına gömülen araçlar iş makineleri ile çıkarılıyor

Şanlıurfa'da Selin Vurduğu Köprülü Kavşakta Aramalar Sürüyor (VİDEOLU HABER)

17 Mart 2023 Cuma 10:50

                                  
 
 Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi sonrası su altında kalan Abide Köprülü Kavşağı'nda arama çalışmaları sürüyor.   
  Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle hastane, ev, iş yeri, cadde, sokak ve köprüler sel sularına teslim oldu. Haliliye ilçesinde bulunan Abide Köprülü Kavşağı alt geçidi de sele teslim olan noktalardan biri oldu. Çok sayıda aracın sürücüsü ve yolcusuyla birlikte mahsur kaldığı köprülü kavşakta arama çalışmaları 18 saatten bu yana aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ekipler, bir yandan araçları iş makineleri ile su altından çıkarırken bir yandan da ellerindeki çubuklarla kayıp bir kişinin bulunması için çalışma yürütüyor. 
  Güvenlik çemberine alınan kavşakta bazı vatandaşların ise meraklı bekleyişi devam ediyor. 
 

                 





İHA
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