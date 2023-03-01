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GÜNDEM:
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Şanlıurfa'dan Gelen Depremzede Minik Emin'e Doğum Günü Sürprizi

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde depremzedelere destek olmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara katkı sunan gönüllü vatandaşlar, Şanlıurfa'dan İzmit'e gelen depremzede Emin'e 11. yaş sürprizi yaptı.

Şanlıurfa'dan Gelen Depremzede Minik Emin'e Doğum Günü Sürprizi

01 Mart 2023 Çarşamba 21:38

                                
 
 
 - Yunus Emre Kültür Merkezi'nde depremzedelere destek olmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara katkı sunan gönüllü vatandaşlar, Şanlıurfa'dan İzmit'e gelen depremzede Emin'e 11. yaş sürprizi yaptı.   
 Asrın felaketi olarak tarihe geçen depremlerin ardından İzmit'e gelmek zorunda kalan depremzedelere hem gönüllü vatandaşlar hem de İzmit Belediyesi destek olmayı sürdürüyor. İzmitliler, depremzede destek noktası olarak hizmet veren Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki çalışmalara katkı sunuyor. Gönüllü vatandaşlar, Şanlıurfa'dan İzmit'e gelen depremzede çocuk Emin Kara’ya doğum günü sürprizi yaptı. 11. yaşına İzmit’te giren ve doğum günü sürprizi sonrasında çok mutlu olduğunu ifade eden Emin, kendisine destek olan herkese teşekkürlerini iletti. 
                              


İHA
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