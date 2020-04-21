banner494
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sar ailesine, Büyükşehir sahip çıktı

Şanlıurfa’dan gelerek Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine yerleşen ve maddi imkansızlardan dolayı geçinemeyen Sar ailesi, İzmit’te bulunan Barınma Merkezine yerleştirildi

Sar ailesine, Büyükşehir sahip çıktı

21 Nisan 2020 Salı 21:50

 Koronavirüs salgınında vatandaşlara aralıksız hizmet vermeye devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini esirgemiyor. 1 buçuk yıl önce Karamürsel ilçesine Şanlıurfa’dan gelen İbrahim Sar ve ailesine de Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Aile, İzmit Kuruçeşme’deki Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’ne yerleştirildi.

 

4 AY ÖNCE KARAMÜRSEL’E TAŞIMMIŞLAR  

Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin derdine derman olmaya devam ediyor. Bir buçuk yıl önce memleketinden Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine yerleşen ve maddi imkansızlıktan mezbeleliği andıran bir yerde yaşayan Sar ailesine de sahip çıkıldı.

 

DEPOYU ANDIRAN EVDE YAŞIYORLARDI

Biri 4 yaşında diğeri ise 8 aylık olan çocukları ve eşi ile yaşayan İbrahim Sar’a Büyükşehir ekipleri kucak açtı. Yaşadıkları depoyu andıran yere gelen Büyükşehir yetkilileri, aileyi İzmit ilçesinde bulunan Barınma Merkezi’ne yerleştirdi. Sıcak bir yuvaya kavuşan aile Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

 

“HAYATA YENİDEN TUTUNDUM”

Baba İbrahim Sar, bir tersanede çalıştığını ifade ederek çocukları ile birlikte gerçek bir ev ortamında yaşayacakları için çok mutlu olduğunu ifade etti. Büyükşehir Barınma Merkezi’nde maddi ve sosyal desteklerinin yapıldığını kaydeden baba Sar, Artık yeniden hayata tutundum. İnşallah bundan sonra yeni bir sayfa açılacak bizim için” dedi.

 

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklama
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Maske ve eldivenler için özel atık kutusu Maske ve eldivenler için özel atık kutusu
Polisan’dan 1250 paket ramazan kolisi Polisan’dan 1250 paket ramazan kolisi
Öğretmenevi çalışanlarına Büyükşehir’den hijyen eğitimi Öğretmenevi çalışanlarına Büyükşehir’den...
Gebze İhtiyaç Sahibinin Yanında Gebze İhtiyaç Sahibinin Yanında
Pazar yerlerine İlişkin Duyuru Pazar yerlerine İlişkin Duyuru
Şehir Tiyatroları personelinden sağlıkçilara destek Şehir Tiyatroları personelinden sağlıkçilara...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Maske ve eldivenler için özel atık kutusu
Gebze Belediyesi tarafından Pazar giriş ve çıkışlarına vatandaşların maske ve eldivenlerine atmaları...

Haberi Oku