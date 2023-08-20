Şarampole uçan otomobil defalarca takla attı: 2 ölü, 2 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde şarampole uçan otomobil 100 metre takla atarak durabildi. Feci kazada baba ve oğul hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil motorunun yerinden fırlayarak yola savrulduğu görüldü.
Baba ve oğul hayatını kaybetti
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri Hatice Turhan’ı sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde sürücü Osman Turhan ve araçtan fırlayan Ali Zahit Turhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansa taşınan ve son anda nabzı attığı fark edilen Muhammet Yusuf Turhan ile annesi Hatice Turhan ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobilin motoru yerinden fırladı
Öte yandan, otomobilin motorunun yerinden fırlayarak su kanalına düştüğü görüldü. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun sağ şeridi trafiğe kapatıldı.
İHA