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Sarı Cami Projesi’nin Temeli Dualarla Atıldı

Gebze Belediyesi’nin önemli projelerinden Sarı Cami inşası ve Meydan Düzenleme Projesi’nin temeli; ev sahibi Başkan Büyükgöz ve il-ilçe protokolünün geniş katılımıyla dualarla atıldı

Sarı Cami Projesi'nin Temeli Dualarla Atıldı

18 Aralık 2020 Cuma 15:16

Gebze Belediyesi projesi Sarı Cami inşası ve Meydan Düzenleme Projesi’nin temeli, düzenlenen geniş katılımlı törenle dualarla atıldı. Törenin ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, KBB Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, siyasi partilerin ilçe başkanları, GTO Başkanı Nail Çiler, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, mahalle muhtarları, Beylikbağı bölgesi sakinleri katıldı.


HIZLA TAMAMLANACAK

Okunan Kur’an tilavetinin ardından kısa bir selamlama konuşması yapan törenin ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bugün burada temelini atacağımız mabedi, bundan 43 yıl önce buraya gelen değerli vatandaşlarımızın katkılarıyla, destekleriyle yapılan Sarı Cami olarak inşa etmişler. Zaman içerisinde kapasitesinin yetersiz olduğu tespit edilmiş. Yıllarca beklenen proje, seçim sürecinden sonra hızlanarak bugüne kadar vardı.


1500 KİŞİ KAPASİTELİ

En kısa sürede bitirip bölgemize hizmet verecek inşallah. Bu cami 750- 800 kişilik kapasiteye sahipti. Yeni haliyle kapalı alanda 1500 kişilik bir cemaat kapasitesine ulaşmış olacak. Önünde bir meydan projesi de ortaya çıkmış olacak. Biz caminin altında diğer sosyal hizmetleri de sunacak şekilde projelendirildi. Bu projede emeği geçenlere sizler huzurunda teşekkür ediyorum. Bölge sakinlerimize de teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.


HİZMETLERİN EN GÜZELİNE LAYIK

Başkan Büyükgöz’ün ardından selamlama konuşması yapan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler de şunları söyledi: “Dualarımızla birlikte bu güzel projemizin temelini atacağız. Allah hayırlı etsin. Bu projede emeği geçen belediye başkanımızdan ve herkesten Allah razı olsun. Hizmetlerin en güzeline layık bölge insanımıza hizmet verecek proje, gerek cami ve meydanı gerekse sosyal donatılarıyla önemli bir eksiği gidermiş olacak. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.”


BÜYÜKAKIN’IN SELAMLARINI İLETTİ

Güler’in ardından kürsüye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak da, KBB Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, “Hepimiz için, mahallemiz için bu güzel proje hayırlı uğurlu olsun inşallah. Benim de Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendiğim Sarı Cami bölgemiz için önemli merkez olarak günümüze kadar ulaştı. Cenabı Allah bundan sonraki ömrümüzü de hayırlarla tamamlamayı nasip etsin inşallah.


DUALARLA ATILDI

Camiler bizleri İslam şemsiyesi altında buluşturan yerlerdir. Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bu projenin tamamlanmasında desteğimizi sürdüreceğiz sonuna kadar. Rabbim bu güzel eseri hızla tamamlayarak bölgemizin hizmetine sunmayı nasip eylesin inşallah. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay’ın yaptırdığı dua ve kurban kesimin ardından, protokol projenin temelini birlikte attı.     


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