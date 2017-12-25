Sarıkamış harekatının 103.yıl dönümünde Sarıkamış’dan Sibirya esir kamplarına toplu şehitliklerde Fatiha okuyup Devri Alem belgesel programı çektik. 22 Aralık 1914 de başlayıp 5 ocak 1915 yılında sona eren 15 günde 90 bin şehide mezar olan Sarıkamış’dan Rusya'nın Sibirya bölgesine esir götürülen Mehmetçikleri toplu şehitliklerini İKTAV Belgesel Yayıncılık olarak araştırıp Devri alem belgesel TV programı çekerek ulusal ve bölgesel TV kanallarına kültür hizmeti olarak yayınlanmak üzere dağıtıyoruz.

Sarıkamış Harekatı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla bir çok kurum ve kuruluş etkinlikler yapmaya hazırlanırken, Devr-i Alem belgesel programı olarak Sarıkamış Harekatı’ndan Sarıkamış’ta Ruslara esir düşüp Sibirya kamplarında şehit olan Mehmetçiklerin kaldığı Sibirya esir kamplarını araştırıp ‘Sarıkamış harekatından Sibirya esir kamplarına şehit mehmetçiklerin dramı’ adlı belgesel hazırlayarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.

SARIKAMIŞ HAREKÂTI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ İÇİN ETKİNLKLER DÜZENLENİYOR.

Sarıkamış Şehitleri'nin 103' üncü anma etkinlikleri toplantısı Sarıkamış'ta yapıldı. 5-6-7 Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında yapılacak çalışmaların görüşüldüğü toplantı, Vali Rahmi Doğan'ın Başkanlığı'nda yapıldı.

Sarıkamış Turizm Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen toplantıya; Vali Rahmi Doğan, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Özel İdare Genel Sekreteri Yusuf İzci ile kurum amirleri katıldı.

SARIKAMIŞ’TAN SİBİRYA ESİR KAMPLARINA

Birinci Cihan Harbi’nde Sibirya gibi esir kamplarına düşen on binlerce Mehmetçik dedem Şerefoğlu Gazi Mustafa Şağar gibi şanslı değildi. Onların birçoğu esaretten dönememiş gurbette şehit olmuşlardı. Ben Sibirya’dan dönen dedemin hikâyesini Bugün 90 yaşındaki Anam Emine hanımdan dinledim. Sarıkamış ve Sibirya deyince Anamın gözleri dolar, hüzünlenir ve konuşmakta zorluk çekerdi.

Dedem gibi on binlerce Mehmetçiğini esir kaldığı birçoğunun geri dönemediği Sibirya yolunda okuyacağım değerli tarihçi yazar merhum Metin Tekin’in kaleme aldığı “1’nci Dünya Savaşı Anıları, Sarıkamış’tan Sibirya’ya “ kitabının ön sözünde merhum Metin Tekin’e yüce Allah’tan rahmet dileyerek bir bölümünü sizlere paylaşmak istiyorum.

Yazının devamını https://tr-tr.facebook.com/notes/ismail-kahraman/sibiryada-devr-i-alem-2/230567590431189/ adresindeki linkten okuyabilirsiniz.

SARIKAMIŞ BOZGUNUNDAN HARŞİT SAVUNMASINA

22 Aralık Sarıkamış Harekat’ının yıl dönümü etkinlikleri başladı. 2014 yılı da Sarıkamış Harekatı’nın 100. yılı. Birinci Cihan Harbi’nin Kafkas Cephesi’nin Sarıkamış bozgunundan sonra son savunma hattı Harşit Vadisidir. Sarıkamış Cephesi’nin bozulmasından sonra Rus orduları Doğu’dan Erzincan ve Kuzeyden Doğu Karadeniz bölgesini işgal ederek Harşit Vadisi ve Tirebolu’ya kadar gelmişlerdir. Tirebolu’dan Gümüşhane’ye kadar Harşit Vadisi’nde 16 aya yakın bir mücadele olmuş ve çok ciddi çarpışmalar yaşanmış. Harşit Savunması’nın karargah merkezi Espiye Arpacık köyüdür. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin vilayet merkezi olan Trabzon işgal edildiği için vilayet merkezi Ordu’ya taşınmıştır. Yazının devamını http://www.belgeselyayincilik.com/ismail-kahraman/makale-arsivi/makaleler/sarikamis-bozgunundan-harsit-savunmasina adresindeki linkten okuyabilirsiniz.

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ UNUTMAYALIM…

Sarıkamış şehitlerini rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Yıllarca Çanakkale şehitleri unutulduğu gibi Sarıkamış şehitleri de unutuldu. Sarıkamış şehitleri yavaş yavaş anılıyor. Bugün tam olarak anlaşılmasa da yakın bir gelecekte Sarıkamış şehitleri de hak ettiği vefaya kavuşacaklar, minnet ve şükranla anılacaktır.22 Aralık 1914’te başlayan ve 5 Ocak 1915’te sona eren 14 günlük Sarıkamış Harekatı Birinci Cihan Harbi’nin de en büyük savaşlarından birisidir. 120 bin askerin katıldığı Sarıkamış Harekatı’nda 90 bin şehit verildiği yazılmaktadır.

Sarıkamış ile ilgili ilk kez De-ri Alem belgesel programı olarak 2001 yılında Sarıkamış bölgesini adım adım gezdik, belgesel çekimleri yaptık. 2002 yılının Aralık ayında gazeteci arkadaşım Yılmaz Işık ile birlikte Sarıkamış bölgesine giderken dönemin çevre ve orman bakanı Osman Pepe’yi makamında ziyaret edip, Sarıkamış bölgesine belgesel çekmeye gittiğimizi bildirdik. Ve Sarıkamış bölgesinin milli park ilan edilmesiyle ilgili kendisine bir dosya takdim ettik.

Sarıkamış bölgesinin milli park ilan edilmesi ile ilgili ilk talep bizler tarafından gündeme getirilmiş, Dev-i Alem Tv belgesel programı olarak konuyu yakından takip etmiş, Sarıkamış ile ilgili belgeseller çekerek TV ekranlarında konuyu gündeme taşımıştık.

2001 yılında başladığımız bu çalışmalar zaman içerisinde meyvesini verdi. 2004 yılında Kocaeli Milletvekili olan Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, Sarıkamış bölgesinin milli park olmasını gerçekleştirdi. Bizler defalarca Sarıkamış bölgesine gidip belgesel çekimlerimizi sürdürdük. Çektiğimiz belgeseller birçok TV kanalında halen yayınlanmaya devam ediyor. Yazının devamınıhttp://www.belgeselyayincilik.com/ismail-kahraman/makale-arsivi/makaleler/sarikamis-sehitlerini-unutmayalim-2 adresindeki linkten okuyabilirsiniz.

Sarıkamış Harekatı’nın yıl dönümünde, Sarıkamış’ta esir düşüp, Sibirya’da on sene esir kalan anamın rahmetli babası Gazi Mustafa Şagar’ın şahsında tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.