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Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Kocaeli'de yürüyüş düzenlendi

Sarıkamış şehitleri anılıyor

06 Ocak 2019 Pazar 12:27

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Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı Yürüyüş Parkuru'nda bir araya gelen eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Vali Vekili Suat Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın ve çok sayıda vatandaş, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından ellerinde Türk bayraklarıyla 8 kilometre yürüdü.

Işık, etkinlikte yaptığı açıklamada, İbn-i Haldun'un "Geçmiş geleceğe, suyun suya benzediği kadar benzer" sözünü anımsatarak, geçmişten ders çıkarmanın, gelecekte aynı hataların tekrarlanmaması, aynı başarıların ise üzerine yenilerinin eklenerek devam ettirilmesi için olmazsa olmaz olduğunu söyledi.

Türk tarihinde şanlı sayfalar bulunduğunu ifade eden Işık, Kösedağ Savaşı'nın da Çanakkale Zaferi'nin de unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Işık, Sarıkamış'ın kendilerine öğrettiği gerçekler bulunduğunu dile getirerek, "Bu gerçeklik, cesaret, kararlılık önemlidir ama strateji de en az cesaret ve kararlılık kadar önemlidir. Tarihimizin her bir anından ders çıkararak geleceğe yürümek her birimizin görevi ama en öncelikli konu tarihimizi unutmamak büyük ve önemli bir tarih şuuruna sahip olmak. Bu organizasyonların tarih şuurumuzun gençlere, çocuklarımıza aşılanmasında önemli roller üstleniyor." diye konuştu.

- "Her yönüyle güçlü olmak zorundayız"

Vali Vekili Yıldız ise tüm şehitlere rahmet, gazilere de acil şifa diledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu da Sarıkamış şehitlerinin torunları olarak bayrağı devraldıklarını anlatarak, nöbetin artık kendilerinde olduğunu bildirdi.

Karaosmanoğlu, Anadolu'nun zor bir coğrafya olduğunu aktararak, "Burada güçlü olmazsak bize hayat hakkı tanımazlar. Her an güçlü olmamız gerekir. Her zaman hangi hileyi ve tuzağı düşmanlarımızın kuracağını hesap edeceğiz. Sinsi sinsi gelirler 15 Temmuz'da olduğu gibi farklı kılıklar ve düşüncelerle bu vatanın damarlarına sızabilirler. Onun için uyanık olacağız. Her yönüyle güçlü olmak zorundayız. Allah'ın emri güçlü olmak. Dedelerimizin ruhunu şad etmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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AA
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