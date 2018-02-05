Sarıkamış şehitleri Gebze’de anıldı

Sarıkamış Harekatının 103. Yıl dönümü münasebetiyle Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in katılımlarıyla Gaziler Dağında anma yürüyüşü gerçekleşti. Gebze Belediyesi ve Sarıkamış Beyaz Umut Derneği ve Kars, Ardahan, Iğdır Dernekler Platformu işbirliğinde düzenlenen anma yürüyüşüne, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Sarıkamış Beyaz Umut Derneği Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Gebze İlçe Başkanvekili Mahmut Yandık, Gebze Belediye Başkanı Yardımcısı Engin Güzel, KAISİAD Başkanı Meşaik Karakuş ve yönetimi, KAIDER Başkanı Metin Baytöre ve yönetimi ile meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşün ardından Gaziler Dağı zirvesinde Sarıkamış şehitlerini canlandıran bir tiyatro gösterisi yapıldı. Tiyatro sırasında oldukça duygusal anlar yaşanırken izleyenler gözyaşlarını tutamadı. Türk bayrakları eşliğinde yapılan yürüyüşün ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Kaymakam Mustafa Güler de yaptıkları konuşmalarda Sarıkamış Şehitlerini andılar ve birlik beraberlik mesajları verdiler.
PROGRAM GKM’DE DEVAM ETTİ
Sabah gerçekleşen yürüyüşün ardından Sarıkamış Şehitlerini anma programı GKM’de gerçekleşen seminer ve konser ile devam etti. GKM’de düzenlenen anma programına ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Sarıkamış Beyaz Umut Derneği Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Kocaeli Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Önder Kılıçarslan, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Dernek Başkanı Yusuf Ziya yılmaz yaptığı selamlama konuşmasında Sarıkamış Şehitlerinin her yıl düzenli olarak anılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederken organizasyona verdikleri desteklerden ötürü Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür etti.