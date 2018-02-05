Sarıkamış şehitleri Gebze’de anıldı

Sarıkamış Harekatının 103. Yıl dönümü münasebetiyle Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in katılımlarıyla Gaziler Dağında anma yürüyüşü gerçekleşti. Gebze Belediyesi ve Sarıkamış Beyaz Umut Derneği ve Kars, Ardahan, Iğdır Dernekler Platformu işbirliğinde düzenlenen anma yürüyüşüne, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Sarıkamış Beyaz Umut Derneği Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Gebze İlçe Başkanvekili Mahmut Yandık, Gebze Belediye Başkanı Yardımcısı Engin Güzel, KAISİAD Başkanı Meşaik Karakuş ve yönetimi, KAIDER Başkanı Metin Baytöre ve yönetimi ile meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşün ardından Gaziler Dağı zirvesinde Sarıkamış şehitlerini canlandıran bir tiyatro gösterisi yapıldı. Tiyatro sırasında oldukça duygusal anlar yaşanırken izleyenler gözyaşlarını tutamadı. Türk bayrakları eşliğinde yapılan yürüyüşün ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Kaymakam Mustafa Güler de yaptıkları konuşmalarda Sarıkamış Şehitlerini andılar ve birlik beraberlik mesajları verdiler.

PROGRAM GKM’DE DEVAM ETTİ

Sabah gerçekleşen yürüyüşün ardından Sarıkamış Şehitlerini anma programı GKM’de gerçekleşen seminer ve konser ile devam etti. GKM’de düzenlenen anma programına ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Sarıkamış Beyaz Umut Derneği Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Kocaeli Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Önder Kılıçarslan, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Dernek Başkanı Yusuf Ziya yılmaz yaptığı selamlama konuşmasında Sarıkamış Şehitlerinin her yıl düzenli olarak anılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederken organizasyona verdikleri desteklerden ötürü Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür etti.

MİNNETLE YADEDİYORUM

Ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan köşker yaptığı selamlama konuşmasında ülkemizin bulunduğu zor coğrafyasına dikkat çekti. Başkan Köşker, “Zor bir coğrafyada yaşıyoruz ve bu sebeple tarih boyunca birçok badire atlattık. Her dönemde bu topraklar için şehitler verdik. Önemli olan onların bizlere bıraktığı emanete en iyi şekilde sahip çıkabilmek. Bu sebeple bizlere düşen ne önemli görev çok çalışıp ülkemizi en iyi konuma getirmektir. Ben bir kez daha tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor ailelerine sabırlar diliyorum” dedi.

ANMAYA GENİŞ KATILIM

Prof. Dr. Tuncay Öğün gerçekleştirdiği seminerde şehit sayımızın aslında doksan bin değil otuz bin olduğuna değindi. Tuncay otuz bin az bir rakam mı? Tabi ki değil. Ama burada asıl yapılmak istenen moral bozmak ve itibarını sarsmak. Allah bir kez daha şehitlerimizden razı olsun. Onlar için bir kurşun dahi sıkmadan şehit oldular denildi. Aslında öyle değil orada düşmanla çok çetin mücadeleler verildi” dedi. Program Recep Ergül ve Arzu Akça’nın ağıt türküleri ve Ömer Faruk Elmas’ın kum gösterisi ile sürdü. Programın sonunda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Gebze Sarıkamış Beyaz Umut Derneği Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz misafir konuşmacı ve sanatçılara plaket takdiminde bulundu.