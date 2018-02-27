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Sarıkamış Şehitleri kağıthane'de anıldı

Kağıthane Belediyesi, ebediyete intikallerinin 103. Yılında, Gültepe Kültür Merkezi’nde düzenlediği program ile Sarıkamış Şehitlerini andı.

Sarıkamış Şehitleri kağıthane'de anıldı

27 Şubat 2018 Salı 10:40


Bundan yüz üç yıl önce 22 Aralık 1914 tarihinde başlayan, 18 gün süren ve 90 bin kahraman Türk askerinin soğuk hava şartlarından dolayı donarak ve hastalanarak şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı, Kağıthane’de anıldı. 
Tarihin en üzücü olaylarından biri olarak adlandırılan Sarıkamış Harekatından fotoğrafların olduğu sergi, belgesel gösterimi, kum sanatı gösterisi ve Halk Müziği sanatçısı Recep Ergül’ün cephe türkülerini seslendirdiği konserden oluşan programa vatandaşlar da yoğun bir ilgi gösterdi. 
Geceye sergiyi gezerek başlayan vatandaşlar serginin ardından yaklaşık iki saat boyunca devam eden programı ilgiyle takip etti. Kum sanatı gösterisinin büyük bir beğeni topladığı gecede kum sanatı ile hem Sarıkamış hem de Afrin Harekatı’nın canlandırılması salondan büyük alkış aldı. 
Programı vatandaşlarla birlikte izleyen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç gecede emeği geçenlere teşekkür ederek Sarıkamış Harekatı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Afrin Harekatına değinerek Sarıkamış’ın şehitlerinin torunlarının da bugün Afrin de mücadele ettiğini belirtti. Türk Milletinin birlik olduğu zaman üstesinden gelemeyeceği bir sorunun olmadığını belirten Başkan Fazlı Kılıç, şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize de acil şifalar diledi. 

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