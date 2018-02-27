Sarıkamış Şehitleri kağıthane'de anıldı





Bundan yüz üç yıl önce 22 Aralık 1914 tarihinde başlayan, 18 gün süren ve 90 bin kahraman Türk askerinin soğuk hava şartlarından dolayı donarak ve hastalanarak şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı, Kağıthane’de anıldı.

Tarihin en üzücü olaylarından biri olarak adlandırılan Sarıkamış Harekatından fotoğrafların olduğu sergi, belgesel gösterimi, kum sanatı gösterisi ve Halk Müziği sanatçısı Recep Ergül’ün cephe türkülerini seslendirdiği konserden oluşan programa vatandaşlar da yoğun bir ilgi gösterdi.

Geceye sergiyi gezerek başlayan vatandaşlar serginin ardından yaklaşık iki saat boyunca devam eden programı ilgiyle takip etti. Kum sanatı gösterisinin büyük bir beğeni topladığı gecede kum sanatı ile hem Sarıkamış hem de Afrin Harekatı’nın canlandırılması salondan büyük alkış aldı.