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Sarıkamış Şehitleri unutulmadı

Sarıkamış Destanın 105. Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programında Gebzeliler ellerinde bayrak ve meşalelerle eski çarşıdan Gebze Kültür Merkezine yürüdü

Sarıkamış Şehitleri unutulmadı

25 Aralık 2019 Çarşamba 09:44

Sarıkamış Destanın 105. Yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen anma programında Gebzeliler ellerinde bayrak ve meşalelerle eski çarşıdan Gebze Kültür Merkezine yürüdü. Gebze Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen anma programı daha sonra Gebze kültür Merkezinde devam etti. Sarıkamış Şehitlerini anma programına Kocaeli büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak Gebze Belediye Başkan Vekili Selamet Güner, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Beyaz umut Derneği Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Sarıkamış Platformu Başkan Yardımcısı Oktay Yavlal, belediye meclis üyeleri, STK Temsilcileri ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Program Kur’an-ı Kerim Tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.


BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’ÜN SELAMLARINI İLETTİ

Gebze Belediye Başkan Vekili Selamet Güner yaptığı selamlama konuşmasına şehir dışında bulunduğu için programa katılamayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün selamlarını iletti. Güner, “ Sarıkamış Destanı her bir karışı kanla canla kazanılmış bu mukaddes vatanı müdafaa etmek için ne denli zorlukları göze alabileceğinin en müstesna ispatıdır” dedi.

ŞEHİTLERİMİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak yaptığı selamlama konuşmasında, “Sarıkamış’ta şehit olanlar hakkın temsilcileriydi. Ruhları şad olsun. İslam uğruna bu topraklar uğruna canını malını feda insanlar çok kıymetli insanlar, ne mutlu onlara. Şehitlerimizi asla unutmayacağız. Allah onlardan razı olsun” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından Recep Ergül verdiği konserde Sarıkamış Destanı için yapılmış parçaları seslendirdi. Zaman zaman parçalara eşlik eden dinleyici zaman zaman da gözyaşlarını tutamadı. Program kum sanatı gösterisi ve hediye takdimi ile son buldu.


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