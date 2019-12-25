Sarıkamış Şehitleri unutulmadı

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’ÜN SELAMLARINI İLETTİ
Gebze Belediye Başkan Vekili Selamet Güner yaptığı selamlama konuşmasına şehir dışında bulunduğu için programa katılamayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün selamlarını iletti. Güner, “ Sarıkamış Destanı her bir karışı kanla canla kazanılmış bu mukaddes vatanı müdafaa etmek için ne denli zorlukları göze alabileceğinin en müstesna ispatıdır” dedi.
ŞEHİTLERİMİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak yaptığı selamlama konuşmasında, “Sarıkamış’ta şehit olanlar hakkın temsilcileriydi. Ruhları şad olsun. İslam uğruna bu topraklar uğruna canını malını feda insanlar çok kıymetli insanlar, ne mutlu onlara. Şehitlerimizi asla unutmayacağız. Allah onlardan razı olsun” ifadelerini kullandı.
Protokol konuşmalarının ardından Recep Ergül verdiği konserde Sarıkamış Destanı için yapılmış parçaları seslendirdi. Zaman zaman parçalara eşlik eden dinleyici zaman zaman da gözyaşlarını tutamadı. Program kum sanatı gösterisi ve hediye takdimi ile son buldu.