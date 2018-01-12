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Sarıkamış şehitlerine anlamlı vefa

İsmail Kahraman Makale

Sarıkamış şehitlerine anlamlı vefa

12 Ocak 2018 Cuma 15:48

İstanbul Tuzla’da bulunan İdris Güllüce Kültür Merkezinde Sarıkamış Şehitleri anma toplantısında konuşup belgesel gösterimi yaptık.

Sarıkamış savaşlarında şehit olan yüzbaşı Rüştü beyin torunu Sinan Pulur ve kız kardeşi tarafından Şehidin kızı Güzide hanım adına yaptırılan Tuzla şifa Mahallesi’nde ki Muzafferda Güzide Pulur imam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen Sarıkamış şehitleri anma etkinliğinde duygu dolu anlar yaşandı.

İstanbul büyükşehir belediyesi İdris Güllüce kültür merkezinde düzenlenen Anma toplantısında Sarıkamış harekatının önemi ve Kafkas Cephesi konulu konferans verip, belgesel gösterimi gerçekleştirirken, o günleri yeniden yaşadık. Okulu yaptıran hayırsever Sinan Pulur, büyük dedesi Rüştü beyin hayatı ile ilgili bilgiler verdi. Okul müdürü Gökhan Özocak okul ile ilgili bilgiler verdikten sonra Müzik öğretmeni Dilek Dokumacı yönetiminde Öğrenciler korosu tarafından Sarıkamış ve Yemen türküleri seslendirildi.

Okul öğrencileri tarafından Sarıkamış savaşlarına Erzurum'dan cephane taşırken donarak ölen 120 Öğrenciyi canlandıran sahne göz yaşları ile izlendi. öğretmen Mustafa Acet’in konuşması herkesi duygulandırdı. Tuzla kaymakamı sayın Ali Rıza Çalışır ve belediye başkanı Dr. Şadi Yazıcı anma toplantısında yaptıkları konuşmada öğrencilerin Sarıkamış şehitlerinden örnek ve ders almalarını isterken,  Kaymakam bey okul müdürü ve öğrencileri kutladı.  Sarıkamış şehitleri anma etkinliği kapsamında okul müdürlüğü ve Avrasya Gazete Radyo ve TV yayıncıları derneği www.agrt.net tarafından Ortaklaşa açılan Sarıkamış'tan Sakarya Meydan Muharebesine adlı tarihi fotoğraflar sergisi açıldı.

Konferanstan sonra Tuzla Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu belgesel gösterimi ile Sarıkamış ve kop savunmalarına katılıp Sakarya meydan muharebesinde şehit olan Hüseyin Avni Alp Arslan'ın hayatı ile ilgili verdiğim bilgiden dolayı teşekkür etti.

  Birinci Cihan Harbi’nde  Sibirya gibi  esir kamplarına düşen on binlerce Mehmetçik dedem Şerefoğlu Gazi Mustafa  Şağar  gibi şanslı değildi. Onların  birçoğu esaretten dönememiş gurbette şehit olmuşlardı. Ben  Sibirya’dan dönen dedemin hikâyesini Bugün 90 yaşındaki Anam Emine hanımdan dinledim. Sarıkamış ve  Sibirya deyince Anamın gözleri dolar, hüzünlenir  ve konuşmakta zorluk çekerdi.

  Dedem gibi on binlerce Mehmetçiğini  esir kaldığı  birçoğunun geri dönemediği  Sibirya yolunda okuyacağım değerli  tarihçi yazar merhum Metin Tekin’in kaleme aldığı  “1’nci Dünya Savaşı Anıları, Sarıkamış’tan Sibirya’ya “ kitabının  ön sözünde  merhum Metin Tekin’e yüce Allah’tan rahmet  dileyerek bir bölümünü sizlere paylaşmak istiyorum. Yazının devamını https://tr-tr.facebook.com/notes/ismail-kahraman/sibiryada-devr-i-alem-2/230567590431189/ adresindeki linkten okuyabilirsiniz.

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