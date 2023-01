Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri başladı

Her yıl Ocak ayının ilk haftasında düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri, Kars Valiliği öncülüğünde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü marifetiyle şehit yakınları ve gazi aileleri onuruna yemek verildi.

Başta Sarıkamış Şehitleri olmak üzere tüm şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Ankara Altındağ Hacı Bayram Camii Uzman İmam Hatibi Yunus Koçan tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Yenilen yemek sırasında Vali Öksüz ve Bakan Yardımcıları Öncü ile tüm protokol mensupları şehit yakınları ve gaziler ile aynı masada oturarak uzun süre sohbet etti.

Programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü yaptı.

Öncü, “Bağımsızlığımız için çetin bir mücadele ortaya koyan, en zor iklim şartlarına rağmen vatan savunmasından geri durmayarak canlarını feda eden aziz şehitlerimizi yâd etmek için buradayız. Sarıkamış harekâtının 108. Yıl dönümünde hayatını kaybeden kahraman askerlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Bu gün "Zamanın donduğu yerdeyiz. Allah’u Ekber nidalarını dağlara kazıyan şehitlerin yanındayız. Şehitlerin torunları, yiğitlerle büyük Türkiye'nin güçlü Türkiye'nin değerli insanlarıyla birlikteyiz” dedi.

Daha sonra sırasıyla AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç birer konuşma yaparken, son olarak Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz söz aldı.

Vali Türker Öksüz, “Sarıkamış Harekâtı, Birinci Dünya Savaşı sırasında, 22 Aralık 1914 günü başlayıp, 05 Ocak 1915 gününe kadar süren ve hüzünle sona eren, cihan harbinin önemli dönüm noktalarından biridir. Sarıkamış, Türk harp tarihinin önemli muharebelerine sahne olmuş, ordumuz, çok ağır şartlar altında yapılan bu muharebede hem düşmanla hem salgın hastalıklarla hem de soğuk kış şartlarına karşı kahramanca savaşmıştır. Şehit olurken bile kol kola giren ve ebediyete yol alan Mehmetçiklerimizin bu destanı, bir fedakârlık ve kahramanlık örneğidir. Sarıkamış, aziz milletimizin bu mukaddes vatanı müdafaa etmek için bir hilal uğruna her türlü zorluğu göze alabileceğinin ispatıdır. Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu kutsal topraklarda bugün özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, burada huzurlu bir şekilde bir araya gelebiliyorsak, mukaddesatımız koruma altındaysa, ezanlar semada yankılanıyorsa, şanlı bayrağımız dalgalanıyorsa, şüphesiz ki bunu; bedelini canıyla, kanıyla ödeyen aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz” diye konuştu.

Öksüz, “Aziz şehitlerimizin uğrunda canını verdiği bu topraklar, onların asil kanıyla vatan olmuştur. Hiçbir feragat, hiçbir vazgeçiş, insanın canı kadar kıymetli olamaz. Ancak vatan ve millet, can kadar, canan kadar sevilirse insan kendinden vazgeçebilir, milleti için canını feda edebilir. İşte bu şuurla vatanımız, milletimiz ve devletimiz uğrunda büyük fedakârlıklar gösteren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Rabbim tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize rahmet eylesin. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimize kastedenler, dün olduğu gibi bugün de hiçbir vicdani ve ahlaki değer tanımadan üzerimize gelmeye, bu coğrafyada kan ve gözyaşı dökmeye devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak adına, Sarıkamış’ta, Çanakkale’de, İstiklal Savaşı’nda olduğu gibi verdiği mücadelenin bir benzerini bugün de yurtiçinde ve yurtdışında vatanına kasteden terör maşalarına karşı da başarılı bir şekilde yürütmektedir. Şunu herkes iyi bilmelidir ki; ülkemizin varlığına kasteden iç ve dış hiçbir güç, istiklalimizin ve istikbalimizin üzerine gölge düşüremeyecek, ülkemizi bölemeyecek, devletimizi yıkamayacak, ezanlarımızı susturamayacak, bu ülkeye diz çöktüremeyecek, ay-yıldızlı al bayrağımız dünya durdukça göklerde dalgalanmaya devam edecektir. Bu amaçla; devlet olarak, valilik olarak ve toplumun tüm paydaşları olarak bizlere düşen görev ve sorumluluk, aziz şehitlerimizin uğruna can verdiği mukaddes değerlerin kıymetini bilen, milli mücadele ruhunu özümsemiş, milli benlik ve aidiyet duygusu kazanmış, vatanı ve milleti için can vermeye hazır nesiller yetiştirmektir. Biliniz ki yaşadığınız acılar hepimizin acısıdır. Bu acıyı yürekten millet olarak paylaştığımızı bilmenizi istiyorum. Bizler, şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız! Çünkü bizler “şehitler ölmez, vatan bölünmez” nidasını yüreğinde hisseden ve gür sesle haykıran bir milletiz” şeklinde konuştu.

Program yapılan duanın ardından sona erdi. Programa; Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, 14’ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Ahmet Kınık, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Kars İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Jandarma Akademisi Yüksekokul Alay Komutanı Jandarma Albay Uğur Efe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan Yıldız ile şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

İHA