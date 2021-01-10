Sarıkamış Tarihi Milli Parkı Ve Çalışan Gazeteciler Günü

Sarıkamış Harekatının yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapılıyor. Sarıkamış Harekatı tarihin önemli dönüm noktalarından birisidir. İlk kez Sarıkamış Harekatının yapıldığı bölgeye 2001 yılında gitmiştim. Daha sonra birçok kez bu bölgeye gitme imkanımız oldu. 2004 yılında Sarıkamış Dayanışma grubu Kars Kafkas Üniversite ile ortaklaşa düzenlenen Sarıkamış 90. Yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde organize edilen sempozyuma katılıp bildiri sunmuştum.



SARIKAMIŞ BÖLGESİ OSMAN PEPE DÖNEMİNDE MİLLİ PARK OLDU

Sarıkamış Harekatının gerçekleştiği bölgeler ile ilgili yaptığımız araştırmaları bir dosya haline getirerek dönemin Çevre ve Orman Bakanı olan Osman Pepe’ye vermiş, bölgenin tarihi Milli Park ilan edilmesi gerektiğini ifade etmiştik. Bu çalışmaları yaparken kendisini Sarıkamış savaşlarının araştırılmasına adayan, bu konuda çok önemli çalışmalar yapan Türkiye’nin önemli kalp doktorlarından Prof.Dr. Bingür Sönmez beyle tanışmış, Bingür beyin organize ettiği Sarıkamış bölgesinde ki anma toplantılarına Allah-u Ekber dağlarına defalarca gidip gelmiştim. Bingür beyinde çok özel davetleriyle Sarıkamış harekatının gerçekleştiği bölge dönemin Kocaeli Milletvekili ve Çevre Orman Bakanı Osman Pepe’nin imzasıyla tarihi Milli Park ilan edilmişti.

Sarıkamış Bölgesinin tarihi Millî Park ilan edilmesinde az da olsa katkısı olan bir Gazeteci olarak bugün bu bölgeleri tarihi Millî Park ilan eden Kocaelili siyasetçi Osman Pepe’nin hiç gündemde olmaması Kocaeli kamuoyu adına üzücü olduğuna inanıyorum. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Belediyelerimiz Sarıkamış Şehitleri anma etkinlikleri düzenliyor. Bu etkinliklerden birine Osman Pepe’yi de davet ederek bu bölgenin nasıl Mili Park olduğu konusunda görüşlerini alarak konuşma yaptırabilirlerdi.

Sarıkamış harekatıyla ilgili dün AK parti Grup toplantısında Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın Sarıkamış harekatıyla ilgili yapmış olduğu konuşma gerçekten önemliydi. Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan, yaptığı konuşma da Sarıkamış harekatının göğüs göğüse verilen bir mücadele, kaybedilmiş olsa da destansı kahramanlık örneği olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Bugün Sarıkamış Harekatı'nın sona erişinin 103. yıl dönümü Sarıkamış bir zaferdir. Daha büyük bir zafer için Sarıkamış'ta harekata devam eden ordumuz düşmana değil, tabiata yenik düşmüştür. Bu harekatta bizim askerlerimizin büyük bölümünü soğuğa kurban verdik ama Rus ordusunun 30 bini aşkın kayıpları cephede yaşanmıştır. Köyümüzden bazı büyüklerimiz Sarıkamış'tan dönünce merhum dedemle ilgili de "Tüfeğe sarılarak donduğunu gördüm" diyor. Bize yaşadıklarımızdan ders almak düşüyor. Ben de bu vesile ile gerek merhum dedemin aralarında olduğu tüm Sarıkamış şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. "



10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ

Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Aslında her gün gazeteciler günü olmalı. Çünkü hiç tatil yapmadan, ömürlerini gazeteciliğe vakfeden insanlar için bir gün az olduğuna inanıyorum. Ama zararı yok. Bir gün bile hatırlanmak güzel şey. Vefa İstanbul’da bir semtin adı değil. Bir gün bile bizleri hatırlayarak mesaj, telefon ve mail yoluyla günümüzü kutlayan vefalı dostlara teşekkür ediyorum.

Gazeteci olarak ilk yazımı kaleme aldığım tarih 1975 yılı. Trabzon’da okuyorum. Hafta sonları harçlık kazanmak için Ufuk dergisini dükkan dükkan satıyordum. 1977 yılında İstanbul’a geldiğimde merhum Necip Fazıl Kısakürek’in Büyükdoğu gazetesini okuyor o yıllarda Babıali’de olan gazete ve dergileri hafta sonu ziyaret ederek geziyordum. Vatani görevcimi yapmak için askere gittiğimde deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi dairesi başkanlığında basın merkezinde göreve başlayarak o yıllarda asker olan cumhuriyet gazetesinin önemli isimlerinden ve geçtiğimiz yıllarda ölen Deniz Som ile aynı odada aylarca görev yapmıştık.

GAZETECİLİĞE SERÜVENİMİN BAŞLAMASI

www.belgeselyayincilik.com Vatani görevimi tamamladıktan sonra Gebze’ye gelip yerleşmiş, 1982 haziran ayından itibaren TRT, Anadolu Ajansı ve diğer gazete ve ajansların Gebze temsilciliğini yaparak gazetecilik hayatımı sürdürmüş, 1983 yılında Gebze’de yayınlanan Uyanış gazetesinde Salı’dan Salıya köşe yazısını yazarak yerel gazeteciliğe başlamıştım. Elinizde ki Gebze Gazetesini ise 1985 yılı 25 Mart’ında Gebze’de matbaa olmadığı için İzmit’te bastırarak her hafta Gebze’ye basın yoluyla hizmet etmeye devam ediyordum. Aslında gazeteciliğe nasıl ve neden başladığımı başlı başına bir yazı da konu almak istiyorum. Ancak nasıl belgeselci olduğumla ilgili ayrıntılıyı bilgiyi’ da ki İsmail kahraman köşesinden okuyabilirsiniz.

NEDEN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ?

Bugün çoktan 212 sayılı yasa tarih olsa da 10 Ocak 1961’de basın çalışanları yasası çıktığı için bu günü gazeteciler günü olarak kutluyoruz. 212 sayılı yasa çoktan mazi oldu. Olsun zararı yok. Yılın bir günü gazetecilere feda olsun. Yasa iptal edilmiş olsa da biz eskiyi hatırlayalım. Nostalji olarak 10 Ocakları kutlayalım.

Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bir modadır gider, herkes bugünümüzü kutluyor. Siyasilerden, okurlardan kutlama mesajları alıyoruz.

Bizim için her gün 10 Ocak. Hiç tatil yaptığımızı hatırlamıyoruz. Biz yılın 365 gününe birer sıfat takmışız. Barış Günü, çevre günü, anneler günü, babalar günü… Allah’ın günü bitmez. İlla her güne bir şey uydurup o günü değerlendirmişiz.10 Ocak’ta “Çalışan Gazeteciler Günü” sanki çalışmayan gazeteciler var.. Canı istediği için gazetecilik yapanlar, Gazeteciliği hobi olarak yapanlar, Kariyer sahibi ve desinler diye gazetecilik yapanlar… Bunlara bir çok şeyi daha ilave edebiliriz.