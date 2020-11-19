Sarıtoprak, Darıca’da Sorunları Dinliyor

Sarıtoprak, Bayramoğlu ve Piri Reis Mahallesini dinledi Bayramoğlu ve Piri Reis Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Darıca Belediyesi CHP Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Darıca Belediyesi CHP Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak Bayramoğlu ve Piri Reis Mahalle sakinleri ile bir araya geldi. CHP Darıca İlçe Başkanlığı Bayramoğlu Mahalle Temsilciliği’nde gerçekleştirilen toplantıda Covid-19 kuralları nedeni ile sınırlı sayıda mahalleli katıldı. Toplantıda Bayramoğlu ve Piri Reis Mahallesi’nin sorunlarını dile getirdi. Mahallede ATM eksikliği olduğunu, fiber internet olmadığını aktaran mahalle sakinleri sorunlarını yetkili mercilere ulaştırılması için Darıca Belediyesi CHP Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak’tan yardım istedi.



ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN SON BULMASINI İSTİYORUZ

Toplantıda CHP Darıca İlçe Başkanlığı Bayramoğlu Mahalle Temsilcisi Hülya Aşçıoğlu bir konuşma yaparak, “Bayramoğlu ve Piri reis Mahalleleri olarak yaptığımız tüm başvurulara rağmen fiber internet altyapısı mahallelerimize yapılmadı. Bu konu ile alakası imza topladık ancak yatırımların 2023’te yapılacağını öğrendik. Yazlıkçıların büyük ekonomik destek sağladığı mahallelerimiz ne yazık ki yatırımlardan uzak kalıyor. Kış aylarında ise tarihi ağaçların dallarının elektrik tellerine çarpması nedeni ile elektriklerimiz sürekli kesiliyor. Mahalleli bu konudan çok şikayetçi. Elektrik kablolarının yer altına alınmasını ve mahallemizde yaşanan kesintilerin son bulmasını istiyoruz. Elektrik kesintileri

yüzünden elektronik aletlerimiz bozuluyor ve büyük bir maddi kayıp yaşıyoruz. Buraya gelerek mahallemizin sorunlarını dinleyen Özkan Bey’e teşekkür ederiz” dedi.



MECLİSTE GÜNDEME GETİRECEĞİM