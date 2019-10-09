Sarkuysan öğrencileri Almanya yolcusu

Gebze

’nin köklü eğitim kurumlarından

Sarkuysan Anadolu Lisesi

’nin

Erasmus

+ Projesi kapsamında 4 öğretmen ve 5 öğrenci 7 Ekim’de Almanya’nın Ellwangen şehrine gittiler. Projenin konusu olan “Göç ve Yabancı Düşmanlığı” üzerine İsveç, İtalya ve Yunanistan’dan gelen diğer katılımcılarla birlikte çalışmalar yapan katılımcılar ayrıca Ellwangen şehri Belediye Başkanı ile de bir görüşme gerçekleştirdiler.

SARKUYSAN, 2020’DE İSVEÇ VE İTALYA YOLCUSU

Geçtiğimiz Aralık ayında Gebze’de başlayan proje kapsamında 2020 yılında ise İtalya ve İsveç’te de proje çalışmaları gerçekleştirilecek. Gebze Sarkuysan Anadolu Lisesi Okul Müdürü Erhan Al konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Özellikle günümüzün en sorunlu alanlarından birisi olan mülteciler ve göçmenler ile ilgili bir çalışma yapmak istedik. Bu amaçla AB ülkelerinden başka okullarla iş birliği yapmanın doğru olacağını düşündük. Öğrencilerin ve öğretmenlerin tamamıyla ücretsiz olarak katıldığı bu geziler okul içerisinde bir farkındalık oluşturdu. Okul içerisinde yaptığımız sınavla seçtiğimiz başarılı öğrenciler için bu geziler bir ödül oluyor. Aynı zamanda öğrenci ve öğretmenlerimiz başka ülkelerin kültürlerini tanıma ve o kültürlere karşı varsa önyargılarını kırma imkanı bulmuş oluyorlar. Aynı zamanda diğer ülkelerde mülteci ve göçmenlerle ilgili yapılan çalışmaları da yerinde görmüş oluyoruz’’ dedi.



