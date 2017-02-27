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Şaşırtan Papağan!

Ses sizi yanıltmasın. Bu havlayan bir köpek değil...Ses sizi yanıltmasın. Bu havlayan bir köpek değil...

Şaşırtan Papağan!

27 Şubat 2017 Pazartesi 13:21

   


 Böyle köpek gibi havlama sesi bu papağandan geliyor. Doğduğundan beri köpeklerin içinde zamanını geçirmiş. Onlarla yemek yemiş, onlarla oynamış.Büyüdüğünde ise bu hale gelmiş. Sevimli papağan kendini köpek sanıyor, köpek gibi havlıyor, havlarken hızlı adımlarla ilerliyor. Herkes onun ötmesini beklerken, o her defasında farklı şekillerde havlıyor. Ortaya ise bu komik görüntüler çıkıyor.

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