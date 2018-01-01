Satışa bir tepki de Saadet'ten

Hünkar Çayırı’nın DMO tarafından Erzincanlılar Kültür ve Eğitim Vakfı’na satılmasına tepki bir de Saadet Partisinden geldi. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçe teşkilatları satışa tepki göstermek için Hünkar Çayırı’nda buluştu. Hünkar Çayırının Satışı İle alakalı Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Araştırmacı Tarihçi yazar Ekrem Şama'nın katılımıyla Hünkar Çayırında Basın açıklaması yaptı.

HÜNKAR ÇAYIRI,TARİHİ VE MANEVİ BİR ALANDIR

Bugün burada ceddimiz Fatih Sultan Mehmet’in otağının türlü oyunlarla birilerine peşkeş çekilmesini protesto etmek ve yetkilileri yapmış oldukları bu yanlıştan dolayı ikaz etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Üzerinde bulunduğumuz bu alan sadece bir toprak parçası değil, kendilerini Fatih’in torunu olarak kabul edenler için tarihi ve manevi kıymete haiz bir alandır. Ve başta Gebzeliler olmak üzere tüm halkımıza aittir. Böyle bir alanın halktan alınıp başka ellere peşkeş çekilmesine herkesten önce karşı çıkması gereken kişi Gebze Belediye Başkanı olmalıdır. Ancak ne gariptir ki, Gebze Belediye başkanı değil bu alanın peşkeş çekilmesine karşı çıkmak, yaptığı açıklamalarla peşkeşi meşrulaştırır bir tutum takınmaktadır. Bizler Sayın Köşker’den Gebze’ye ve Gebzelilere yapılan bu haksızlığa karşı çıkmasını zaten beklemiyorduk. Belediye başkanının tek derdi yapılan haksızlıklara ses çıkarmayarak partisi içindeki konumunu devam ettirmektir.

HÜNKAR ÇAYIRINI DEVRİNE KARŞIYIZ

Şunu belirtelim ki biz Saadet Partililer olarak, tarihi ehemmiyete haiz bu alanın hangi bedelle olursa olsun devrine karşıyız. Ancak, bu devri yapanlar, ortaya koymuş oldukları rakamlarla bu devir işlemini tamamen bir peşkeşe dönüştürmüşlerdir. Bizler Gebze’mize yeni eğitim kurumları kazandırılmasına karşı değiliz. Gebze’mize hizmete dönük yatırım yapacak herkese teşekkür eder ve her türlü desteği sağlarız. Gebze’mizde de eğitim alanı olarak kullanılacak çok miktarda arazi bulunmaktadır. Bu arazilere arzu edilen eğitim kurumları elbette yapılabilir. Ancak meselenin okul değil kamuya ait bir alanın birilerine peşkeş çekilmesi olduğunu görüyoruz. Saadet Partisi olarak bu konun takipçisi olacağız ve buranın birilerine devredilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.