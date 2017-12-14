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Satranç Ligi’nin ikinci etabı başlıyor

Büyükşehir Okullar arası Satranç Ligi’nin ikinci etabı hafta sonu yapılacak

Satranç Ligi'nin ikinci etabı başlıyor

14 Aralık 2017 Perşembe 09:56

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde organize ettiği Okullar arası Satranç Ligi’nin ikinci etabı 16-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Hafta sonu yapılacak ve 10.30’da başlayacak olan ikinci etap maçlarına Gebze Spor Salonu evsahipliği yapacak. Büyükşehir Okullar arası Satranç ligi, 8 etap üzerinden her ay bir turnuva olacak şekilde gerçekleştiriliyor.

 

İLK ETAP KASIM’DA YAPILDI

Satranç Ligi İlkokul, Ortaokul, Lise kategorisinde düzenleniyor. Ligin ilk etabı 25-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. İki gün boyunca zorlu mücadelelere sahne olan birinci etabın sonunda Derince Turgut Reis ilkokulundan Gamze Ark, İzmit Özel Atafen Ortaokulundan Alperen Sel ve Dilovası Özel Enka Teknik Okulları’ndan Emre Demirbaş kategorilerinde birinci oldu.

 

İKİNCİ ETAP HEYECANI

Ligin bu hafta sonu yapılacak olan ikinci etabının da aynı heyecanda geçmesi bekleniyor. Etap kapsamındaki İlk tur maçları Cumartesi günü 10.30’da başlayacak ve akşama kadar devam edecek. Pazar günü ise 6. Tur ile etap sona erecek. Maçların bitiminin ardından Ödül Töreni yapılacak. Dereceye giren öğrencilere madalyaları verilecek.

 

BAŞARILI OLAN OKULLARA BÜYÜK ÖDÜLLER

Sekiz etap sonunda, okulların en iyi üç sporcusunun tüm etaplardaki puanları toplanarak, her kategoride, en iyi üç sporcusu olan okula ödül verilecek. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde birinci olan okullara bilgisayar, ikinci olan okullara fen laboratuvarı, üçüncü olan okullara ise kütüphane yapılacak.

 

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