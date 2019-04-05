banner413
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Savcının Evini Soyan Hırsızlar Yakalandı

Gebze'de, bir savcının evinden bilgisayar ve ziynet eşyası çaldığı öne sürülen 3 şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

Savcının Evini Soyan Hırsızlar Yakalandı

05 Nisan 2019 Cuma 16:35

Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 20 Şubat'ta Gebze'de görev yapan bir savcının evinden bilgisayar ve ziynet eşyası, aynı gün Mustafa Paşa Mahallesi 746 Sokak'ta bir evden 20 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bilgisayar çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yaptıkları teknik ve fizik takip sonucunda şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, 100'ün üzerinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen K.P (33), İ.Ç (46) ve K.S'yi (34) İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 2 tabanca, 65 fişek, sahte sürücü belgesi, 25 bin lira, 200 dolar, 50 bin liralık ziynet eşyası, cep telefonları, bilgisayar, tespih koleksiyonu ve saatler ele geçirildi. 

Kapı kilitlerini sökerek evlere girdikleri anlaşılan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, savcının evinden hırsızlık yapılması anı güvenlik kamerasına da yansıdı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Renkler Her Dili Konuşur“ “Renkler Her Dili Konuşur“
Kocaeli Sağlık Alanında Örnek Oluyor Kocaeli Sağlık Alanında Örnek Oluyor
Büyükşehir, Köylerin Yanında Büyükşehir, Köylerin Yanında
Zeytinoğlu İhracat Verilerini Değerlendirdi Zeytinoğlu İhracat Verilerini Değerlendirdi
Karatede Yine Tarih Yazdılar Karatede Yine Tarih Yazdılar
Kanserle Mücadele İçin Pedal Çevir Kanserle Mücadele İçin Pedal Çevir
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

“Renkler Her Dili Konuşur“
Gebze'de "Renkler Her Dili Konuşur" resim sergisi açıldı.

Haberi Oku