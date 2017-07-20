Milli Savunma Bakanlığına getirilen Nurettin Canikli, görevini Başbakan Yardımcılığı görevine atanan Fikri Işık'tan devraldı.





Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı kabine değişikliğinin ardından Milli Savunma Bakanlığında devir teslim töreni düzenlendi.

Fikri Işık, törende yaptığı konuşmada, 24 Mayıs 2016'da devraldığı Milli Savunma Bakanlığı görevini iç huzuruyla devlet tecrübesine, siyasi birikimine güvendiği Canikli'ye devrettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı görevini 420 gün büyük onur, gurur ve bahtiyarlıkla yerine getirmeye çalıştığını aktaran Işık, "Bu süreç sadece Milli Savunma Bakanlığı açısından değil, Türkiye Cumhuriyeti açısından da son derece kritik ve zor bir süreç oldu." diye konuştu.

Işık, bakanlık görevine atanmasının 50'nci gününde Türkiye'nin, tarihinin en büyük ihanet girişimiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin yaşandığını anımsattı.

Darbe girişiminin akamete uğratılması için gece boyunca mücadele verdiklerini dile getiren Bakan Işık, "15 Temmuz'dan sonra da bir yandan hain FETÖ ile amansızca mücadeleyi sürdürürken, diğer yandan da bir daha ne FETÖ ne de başka bir terör örgütünün, illegal yapının TSK'yı ele geçirememesi için, bu noktada özellikle hiç kimsenin bir daha bu kutsal ocağı ele almaması için gerekli yapısal reformları ardı ardına hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadele

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın, FETÖ'nün TSK'dan temizlenmesi için ortaya koyduğu kararlılığın 15 Temmuz'la çok daha güçlü şekilde hayata geçmeye başladığını ifade eden Işık, "14 aylık görev süremizde 9 binin üzerinde TSK'ya sızmış hain terör örgütünün mensubu veya bu örgütle irtibatlı veya iltisaklı olduğunu değerlendirdiğimiz kişiyi TSK'dan ihraç ettik. Bir kısmını da açığa aldık. Bu mücadelenin bundan sonra da daha da kararlı olarak süreceğine yüzde yüz eminim." diye konuştu.

Hainlerden temizlenmesinin ardından TSK'da sıkıntı oluşmaması için personel teminine hız verdiklerini dile getiren Fikri Işık, "Türk milleti, Türk Silahlı Kuvvetlerine tarihin en zor döneminde sahip çıktı. Milli Savunma Üniversitesine bu yıl yapılan başvuru sayısı son 4 yılın ortalamasının 4 katı oldu. Sınavlara katılım yüzde 35'ten yüzde 50'ye çıktı. Bu açıdan da milletimizin ne kadar Silahlı Kuvvetlerimize sahip çıktığını bu vesileyle görmüş olduk." dedi.

"Silahlı Kuvvetler tarihinde devrim oldu"

Işık, birçok yapısal reformu hayata geçirdiklerini belirterek, "Şunu iddialı olarak söyleyebilirim ki 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kapatılmasından sonraki en köklü reformlar bu dönemde hayata geçti" diye konuştu. Savunma sanayinde yapılan yatırımlara ilişkin de bilgi veren Işık, şunları kaydetti:

"Bakan olarak görev yaptığımız sürede, milletimize hizmet aşkıyla gerçekten gece gündüz çalıştık. İki konu var ki benim açımdan son derece önemli. Bütün bu çalışmaları yürütürken özellikle şehit ailelerimize ve gazilerimize çok yakın ilgi göstermenin gayreti içinde olduk. Onların her sorunuyla yakinen ilgilenmek, onlara acılarını hissettirmemek için gereken her türlü gayreti gösterdik. Bir geleneği başlattık, özellikle sünnet çocuklarına makam aracı göndererek onların en mutlu günlerini daha da taçlandırmak için bugüne kadar dört defa gönderdik. İnşallah bundan sonra da bu uygulama devam eder.

Yaptıklarımız arasında belki de benim açımdan en anlamlı olanlardan biri de artık TSK'nın gıda ve giyim ihtiyacı karşılanırken, merdiven altı firmalarının, adı sanı duyulmamış, hiçbir markette göremeyeceğiniz birtakım kalitesiz ürünleri almak zorunda kalmak yerine, davet usulüyle raflarda göreceğiniz çok kaliteli ürünleri almanın önünü açtık. Bu, Silahlı Kuvvetler tarihinde devrim oldu."

"Bu coğrafyanın saldırganlarının bol olduğunu biliyoruz"

Fikri Işık, konuşmasının sonunda göreve yeni atanan Nurettin Canikli'ye başarı diledi.

Nurettin Canikli de konuşmasında nöbet değişiminin hayırlı olması temennisinde bulunarak, AK Parti'nin nöbet değişimini en etkili biçimde kullanan siyasi parti olduğunu belirtti.

Bu değişimlerin aktif bir yönetim yapısının ortaya çıkmasını sağladığını dile getiren Canikli, vatan topraklarının savunmasının önemine değindi.

"Bu coğrafyanın saldırganlarının bol olduğunu biliyoruz, bu devam edecek, geçmişte de böyleydi, bugün de, yarın da böyle olacak" ifadesini kullanan Bakan Canikli, "Taviz vermeden, bu ülkenin çıkarlarına bir halel gelmesine sebebiyet vermeden, bütün olarak bu toprakların savunulması gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bu anlamda her zaman güçlü kalması gerekiyor. Her yönüyle güçlü kalmak zorundadır, güçlü olmak mecburiyetindedir." diye konuştu.

"Aynı hassasiyetle bu çalışmaları devam ettireceğiz"

Fetullahçı Terör Örgütünün hain darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığında birçok yeniliğin hayata geçirildiğini anımsatan Canikli, şunları söyledi:

"Bu çerçevede Sayın Bakanımızın böyle kritik bir dönemde kararlı bir şekilde ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığını, etkinliğini, gücünü artıracak yapıya kavuşturulmasında emeği ve oradaki liderlik özellikleri, katkıları tartışmasızdır. Bu vesileyle bu katkılar için Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Biz de inşallah aynı hedef için, aynı doğrultuda, aynı hassasiyetle bu çalışmaları devam ettireceğiz. Milletin gücünün aslında görünürdeki yansıması olan bu ocağın, bu gücün, bu toprakların savunucusu olarak görevini layıkıyla ifa edebilmesi için, en güçlü hale getirilebilmesi için yapılması gerekeni biz de yine aynı kararlılıkla, titizlikle, samimiyetle yapmaya devam edeceğiz."

Canikli, hizmetlerinden dolayı şükranlarını ilettiği Işık'a plaket sundu, yeni görevinde başarılar diledi.

Bakanlıktaki törene, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal da katıldı.