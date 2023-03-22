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Sayın Seddar Yavuz’ un Ramazan Ayı Mesaj

On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif, insanlığı karanlıklardan çıkarıp aydınlığa kavuşturan kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, böylece insanlık için yeni bir dönemin başladığı mübarek bir aydır.

Sayın Seddar Yavuz' un Ramazan Ayı Mesaj

22 Mart 2023 Çarşamba 11:00

On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif, insanlığı karanlıklardan çıkarıp aydınlığa kavuşturan kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, böylece insanlık için yeni bir dönemin başladığı mübarek bir aydır.

 

Ramazan ayı; Rabbimizin af, mağfiret, lütuf ve kereminin doruğa çıktığı, gönüllerin birleştiği, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, cömertliğin, yardımseverliğin, manevi duyguların zirveye ulaştığı, insanlar arasında kardeşliği pekiştiren, dargınlıkların unutulduğu ve küskünlüklerin sona erdiği günlerdir.

 

Bu mübarek ayda bizlere düşen görev yardımlaşmanın, dayanışmanın güzelliğini en güzel şekilde yaşamak ve yaşatmaktır. “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” Hadis-i Şerif´inin rehberliğinde, elimizden geldiği kadar çevreye karşı duyarlı olmalı, dertli olana derman olmalı, yardıma muhtaç olana yardım elini uzatmalıyız.

 

Güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hâkim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

 

Bu duygu ve düşüncelerle, on bir ayın sultanı Ramazan ayındaki güzel alışkanlıklarımızı hayatın tüm zamanına yayarak ve odak noktasına yerleştirerek çocuklarımıza örnek insan, dünya toplumlarına örnek toplum olmamız temennisiyle mübarek Ramazan ayının ülkemize ve İslam Âlemi’ne tüm güzellikleri getirmesini diliyorum.

 

                                                                                              Seddar YAVUZ

                                                                                               Kocaeli Valisi                                                                              

 

                                                                                               

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