Sayın Seddar YAVUZ’ un Turizm Haftası Mesajı

Ülkemizde turizmin önemi konusunda toplumda farkındalık yaratmak, turizm bilincini geliştirmek, doğal, tarihi ve kültürel varlıklarımızı koruma, kullanma dengesi içinde turizme kazandırmak, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine daha etkin katılımını sağlamak amacıyla her yıl çeşitli etkinliklerle 15- 22 Nisan tarihleri arasındaki hafta “Turizm Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Turizm, istihdamı ve kazandırdığı ekonomik gelirleri ile ülkelerin gelişmesini ve kalkınmasını sağlayan sektörlerin başında yer almaktadır. Turizm, Ülke ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra, insanların ve toplumların birbirini anımasında, kaynaşmasında ve evrensel anlamda barışın sağlanmasında da önemli

bir araçtır.



Turizmin istenilen seviyeye ulaşması için nitelikli iş gücü istihdamı ve kaliteli hizmetin sunulmasında sektör temsilcileri başta olmak üzere sektörü destekleyen herkese önemli sorumluluk düşmektedir. İnsanımızı yetiştirmek, sektörde yetişmiş insan gücü ve konaklama tesislerinin hazır olması, coğrafyamızın güzelliklerini ortaya koyabilecek çeşitli aktivitelerin arttırılması gerekiyor. Turizm denilince sadece deniz, kıyı turizmi akla gelmemelidir. Tarih, kültür ve doğa turizmi de çok önemlidir. Tarihin en eski dönemlerinden günümüze değin bütün çağ ve dönemlerin en güzel örneklerinin görüldüğü, kültürel ve turistik potansiyeli çok yüksek olan Kocaeli’mizin turizmin parlayan yıldızı olması amacıyla Valiliğimiz

koordinasyonunda Turizm Master Planı çalışmalarına başlandı, bu çalışmalar sona erdiğinde elde edilecek veriler ışığında tanıtım çalışmalarına yön verilecektir. Bu duygu ve düşünceler ile turizm alanında tanıtımımızın daha etkin hale getirilmesinde ve daha ileriye götürülmesinde sektörün gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, Turizm Haftasını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Seddar YAVUZ

Kocaeli Valisi











