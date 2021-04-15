Turizmin istenilen seviyeye ulaşması için nitelikli iş gücü istihdamı ve kaliteli hizmetin sunulmasında sektör temsilcileri başta olmak üzere sektörü destekleyen herkese önemli sorumluluk düşmektedir. İnsanımızı yetiştirmek, sektörde yetişmiş insan gücü ve konaklama tesislerinin hazır olması, coğrafyamızın güzelliklerini ortaya koyabilecek çeşitli aktivitelerin arttırılması gerekiyor. Turizm denilince sadece deniz, kıyı turizmi akla gelmemelidir. Tarih, kültür ve doğa turizmi de çok önemlidir. Tarihin en eski dönemlerinden günümüze değin bütün çağ ve dönemlerin en güzel örneklerinin görüldüğü, kültürel ve turistik potansiyeli çok yüksek olan Kocaeli’mizin turizmin parlayan yıldızı olması amacıyla Valiliğimiz
Sayın Seddar YAVUZ’ un Turizm Haftası Mesajı
Ülkemizde turizmin önemi konusunda toplumda farkındalık yaratmak, turizm bilincini geliştirmek, doğal, tarihi ve kültürel varlıklarımızı koruma, kullanma dengesi içinde turizme kazandırmak, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine daha etkin katılımını sağlamak amacıyla her yıl çeşitli etkinliklerle 15- 22 Nisan tarihleri arasındaki hafta “Turizm Haftası” olarak kutlanmaktadır.
Turizmin istenilen seviyeye ulaşması için nitelikli iş gücü istihdamı ve kaliteli hizmetin sunulmasında sektör temsilcileri başta olmak üzere sektörü destekleyen herkese önemli sorumluluk düşmektedir. İnsanımızı yetiştirmek, sektörde yetişmiş insan gücü ve konaklama tesislerinin hazır olması, coğrafyamızın güzelliklerini ortaya koyabilecek çeşitli aktivitelerin arttırılması gerekiyor. Turizm denilince sadece deniz, kıyı turizmi akla gelmemelidir. Tarih, kültür ve doğa turizmi de çok önemlidir. Tarihin en eski dönemlerinden günümüze değin bütün çağ ve dönemlerin en güzel örneklerinin görüldüğü, kültürel ve turistik potansiyeli çok yüksek olan Kocaeli’mizin turizmin parlayan yıldızı olması amacıyla Valiliğimiz