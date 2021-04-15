banner582
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sayın Seddar YAVUZ’ un Turizm Haftası Mesajı

Ülkemizde turizmin önemi konusunda toplumda farkındalık yaratmak, turizm bilincini geliştirmek, doğal, tarihi ve kültürel varlıklarımızı koruma, kullanma dengesi içinde turizme kazandırmak, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine daha etkin katılımını sağlamak amacıyla her yıl çeşitli etkinliklerle 15- 22 Nisan tarihleri arasındaki hafta “Turizm Haftası” olarak kutlanmaktadır.

Sayın Seddar YAVUZ' un Turizm Haftası Mesajı

15 Nisan 2021 Perşembe 13:08

 Turizm, istihdamı ve kazandırdığı ekonomik gelirleri ile ülkelerin gelişmesini ve kalkınmasını sağlayan sektörlerin başında yer almaktadır. Turizm, Ülke ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra, insanların ve toplumların birbirini anımasında, kaynaşmasında ve evrensel anlamda barışın sağlanmasında da önemli
bir araçtır.

Turizmin istenilen seviyeye ulaşması için nitelikli iş gücü istihdamı ve kaliteli hizmetin sunulmasında sektör temsilcileri başta olmak üzere sektörü destekleyen herkese önemli sorumluluk düşmektedir. İnsanımızı yetiştirmek, sektörde yetişmiş insan gücü ve konaklama tesislerinin hazır olması, coğrafyamızın güzelliklerini ortaya koyabilecek çeşitli aktivitelerin arttırılması gerekiyor. Turizm denilince sadece deniz, kıyı turizmi akla gelmemelidir. Tarih, kültür ve doğa turizmi de çok önemlidir. Tarihin en eski dönemlerinden günümüze değin bütün çağ ve dönemlerin en güzel örneklerinin görüldüğü, kültürel ve turistik potansiyeli çok yüksek olan Kocaeli’mizin turizmin parlayan yıldızı olması amacıyla Valiliğimiz
koordinasyonunda Turizm Master Planı çalışmalarına başlandı, bu çalışmalar sona erdiğinde elde edilecek veriler ışığında tanıtım çalışmalarına yön verilecektir. Bu duygu ve düşünceler ile turizm alanında tanıtımımızın daha etkin hale getirilmesinde ve daha ileriye götürülmesinde sektörün gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, Turizm Haftasını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Seddar YAVUZ
Kocaeli Valisi




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Bıyık, Ramazan’da Sokak Sokak Geziyor Başkan Bıyık, Ramazan’da Sokak Sokak Geziyor
İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Ve Gıda Yardımı İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Ve Gıda Yardımı
Gebze’de Parklar Çiçek Açtı Gebze’de Parklar Çiçek Açtı
Büyükşehir, İşitme Engellilerin Ellerini Güçlendiriyor Büyükşehir, İşitme Engellilerin Ellerini Güçlendiriyor
Ahıska’da Yaşanan Sürgün ve Soykırımı Unutmayalım Ahıska’da Yaşanan Sürgün ve Soykırımı Unutmayalım
Seka Park’ta Laleler Çiçek Açtı Seka Park’ta Laleler Çiçek Açtı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Bıyık, Ramazan’da Sokak Sokak Geziyor
BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, İFTAR ÖNCESİ MAHALLELERDE VATANDAŞLARI ZİYARET EDİYOR.

Haberi Oku