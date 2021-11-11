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Şayir Çalışmaları İnceledi,Tatlı İkram Etti

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, altyapının ardından başlatılan asfalt ve parke taşı döşemesi çalışmalarını yerinde inceledi ve çalışanlara tatlı ikramında bulundu.

Şayir Çalışmaları İnceledi,Tatlı İkram Etti

11 Kasım 2021 Perşembe 22:55

 Dilovası’nda altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların yapımı kısa süre sonra tamamlanacak.  

Altyapı çalışmalarının ardından önceki gün başlatılan üst yapı çalışmaları kapsamında asfalt serimi ve parke taşı döşeme işlemleri hızlı bir şekilde devam ederken, çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Şayir, asfalt serimi ve parke taşı çalışmalarını sürdüren çalışanlara ve orada bulunan vatandaşlara tatlı ikramında bulundu. 

YAŞANILABİLİR KENT OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ 

Çalışmalar hakkında bilgi de alan Başkan Şayir, üst yapı çalışmalarının kısa sürede sona ereceğini belirterek “İlçemizde bazı mahallelerimizde alt yapıdan kaynaklı sorunlar ortaya çıkıyordu. Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu sorunları çözmek adına birkaç aydır yaptığımız alt yapı çalışmalarımız esnasında bozulan üst yapı nedeniyle vatandaşlarımız zaman zaman bazı sıkıntılar yaşadı. Ancak altyapı olmadan üst yapının sağlıklı olması imkansızdı. Vatandaşlarımız alt yapı çalışması süresi içerisinde sabırla bizlere destek oldular. Vatandaşlarımıza çalışma süresi içinde bize gösterdiği sabırdan dolayı teşekkür ediyorum. “Yükselen Şehir Dilovası” sloganımızla çıktığımız yolda alt yapıların ardından ilçemize yakışır asfalt ve parke çalışmalarıyla birlikte cadde ve sokakları yenileyerek daha yaşanılabilir bir kent olma yolunda ilerliyoruz” dedi.      

HASTANE YOLUNU İNCELEDİ 

Başkan Şayir ayrıca Dilovası’nın kuzey mahalleleri ve OSB’lerin Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşımını kolaylaştıracak, Kayapınar ve Turgut Özal Mahalleleri’nin ulaşımda ki yükünü hafifletecek olan hastane yolu çalışmalarını da yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.






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