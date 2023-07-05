Şayir, “Dilovası’nı karalamak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz”

Dilovası Belediyesi, Temmuz ayı olağan meclis toplantısı önceki gün Dilovası Belediyesi Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi toplantı salonunda Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında 4 gündem maddesinin görüşülmesi ile gerçekleşti.

BAŞKAN ŞAYİR, YAŞANAN OLAYI DEĞERLENDİRDİ

Başkan Şayir meclis gündemi öncesi Dilovası ve ülke gündemine dair kısa bir konuşma yaptı. Başkan Şayir, konuşmasında; “Geçtiğimiz günlerde ilçemizde pek tasvip etmediğimiz hoş olmayan olaylar yaşandı. Bir köpek hadisesi sonrası olaylar başka yerlere çekilmek istendi. Dilovası güzel bir ilçe, Dilovası insanı kadirşinas insanlardır. Ancak ne hikmetse Dilovası denilince insanlar olayları başka şekilde yansıtarak Dilovası üzerinde kötü algı oluşturmaya çalışıyorlar. İlçemiz üzerinde oynanan oyunları kabul etmeyelim. Hepimiz uyanık olalım. Burada yaşanan bir hadiseyi çok farklı yerlere çekerek ülkemiz üzerinde bir oyun oynamak istediler. Dilovası tarihine kara bir leke daha sürmek istediler. Ancak Dilovalı hemşerilerim sağduyulu davranarak yaşanan hadiseyi büyütmeden bitirerek, kaosa meydan vermedi. Tabi ki yaşanan olayı tasvip etmiyoruz. Bir can dostumuzun zehirlenerek öldürülmesini de tasvip etmiyoruz. Ancak olayın zehirlenmeden mi yoksa başka bir şeyden mi olduğunu da adli tıp araştırıyor. Zehirlenerek öldürülse bile bunun suç olduğu ve kanunlarca cezasının verileceğini de söylemek istiyorum.

SUÇ ORANLARININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İLÇE DİLOVASIDIR

Konuşmasının devamında Dilovası'nın huzurlu bir İlçe olduğunu ifade eden Şayir; " Emniyet kayıtlarınındanda görüleceği üzre, suç oranlarının en düşük olduğu İlçe Dilovamızdır. Burada herkes bir birini tanır. Aile ve akrabalık bağları güçlüdür. Herkes birbirinin fikrine saygı gösterir. Bu kardeşlik iklimini halkımızla korumaya devam edeceğiz" dedi.

AİLELERİYLE BİRLİKTE SINIRDIŞI EDİLDİLER

Devletimiz, güvenlik güçlerimiz olayların sonrasında gözaltına alınan 10 kişiyi aileleriyle birlikte sınır dışı ettiler. Şunu da belirteyim. O bölgede ki diğer Suriyeli vatandaşlarımızda o bölgeden tahliye edilecekler.

ŞAYİR’DEN SİYASİ PARTİLERE TEŞEKKÜR

Ancak, nedense hangi olay olursa olsun. Başka bir yerde yaşanan aynı hadise ile Dilovası’nda yaşanan aynı bir hadiseye bakış açıları farklı oluyor. Dilovası’nı karalamak isteyen bir kesim var. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Sorumluluk sahibi tüm Dilovalı hemşerilerimin de sağduyulu olmalarını ve buna benzer olaylara fırsat vermemelerini istiyorum. Olayların ardından ilçemizde ki tüm siyasi partilerimize de oyunlara gelmedikleri ve sağduyulu davranarak olayların büyümeden sona ermesini sağladıkları içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler kadim bir milletin evlatlarıyız. Siyasi görüşlerimiz ne kadar farklı olursa olsun böylesi provakatif olaylarda tüm siyasi partiler sağduyulu davranmıştır. Birilerinin siyaseti bu işin içerisine çekmesine ve hedef gösterilmesine müsaade etmeyiz.

VALİ YAVUZ VE EMNİYETE TEŞEKKÜR

Ayrıca yine Sayın Valimize, İl ve İlçe emniyet müdürlerimize ve personeline gösterdikleri büyük çabadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Son yıllarda yıldızı her geçen gün parlayan bir Dilovası marka olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. İlerlemeye de devam edeceğiz. Yatırımlarımız her geçen gün devam ediyor. İlerleyen süreçte açılışlarımız devam edecektir.”dedi.

DÖRT GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Başkan Şayir’in gündeme dair konuşmasının ardından meclis gündemine geçildi. Gündem de yer alan 4 gündem maddesi içerisinde Birimler arası bütçe aktarımı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün görev ve çalışma yönetmeliğinin güncellenmesi ve Şartlı bağış teklifinin kabul edilmesi teklifleri meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.