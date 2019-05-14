Şayir, Muhtarlarla İlk Toplantısını Yaptı

12 mahallede görev yapan muhtarlarla istişare toplantısı düzenleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Muhtarlarımız kentimiz ve ilçemizin adeta kılcal damarı gibidir, onların görüş ve önerileri doğrultusunda halkımıza doğru ve kalıcı hizmetler götürüyoruz” diye konuştu.

MİLLETE HİZMET YOLUNDA EN BÜYÜK DESTEĞİ MUHTARLARIMIZDAN ALIYORUZ

Dilovası’nı Mahalle Muhtarlarıyla ortak akılla yöneteceklerini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; “İlçemize bağlı mahalle muhtarlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Genel sorunlarımız belli, ancak ortak akılla hizmetlerimizin daha iyi sonuçlar vermesi için mahalle muhtarlarımız ile her zaman fikir alışverişinde bulunmayı sürdüreceğiz. Bizim tek gayemiz; şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatanımıza, şehit kanlarının renk verdiği al bayrağımıza, aziz milletimize, kentimize ve ilçemize faydalı hizmetlerde bulunmaktır. Gece gündüz demeden halkımıza doğru, kaliteli ve verimli hizmetleri ulaştırmak adına çaba harcıyoruz. Millete hizmet yolunda en büyük desteği halkımızdan ve muhtarlarımızdan alıyoruz. Muhtarlarımızın görüş ve önerilerini her zaman dikkate alıyoruz ve bu tür istişare toplantılarından ciddi şekilde faydalanıyoruz. Yoksa 12 mahalle muhtarlarımızı bir araya getirip toplantı yapıp sonuçsuz dağılmak değil amacımız. Biz muhtarlarımızın sorunlarını tek tek detaylı bir şekilde dinleyerek, çözüm yollarını yine birlikte bulacağız.” dedi.