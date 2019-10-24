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Şayir: ‘Omuz omuza başaracağız’

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi. Başkan Şayir, yeni dönemde daha çok iş üreteceklerini, daha planlı olacaklarını ve birlik ve beraberlik içerisinde güzel işler yapacaklarını söyledi.

Şayir: ‘Omuz omuza başaracağız'

24 Ekim 2019 Perşembe 13:19

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, aylık mahalle muhtarları toplantısını önceki gün Tavşancıl Sahil Restaurant’ta gerçekleştirdi. Toplantıya Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan’da katılarak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundular.

DİLOVASI’NIN GELCEĞİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Şayir, “Düzenlediğimiz aylık muhtarlar toplantısının bir yenisini daha gerçekleştiriyoruz. Halkıyla bütünleşmiş, katılımcılığı ve şeffaflığı prensip olarak kabul etmiş belediyecilik anlayışı doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Dilovası’nın geleceği için çalışacağız.

GÖREN GÖZÜMÜZ, İŞİTEN KULAĞIMIZSINIZ

Bizim için her bir muhtarımız, mahallelerimizdeki gören gözümüz, işiten kulağımızdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhtarlarımızla el ele, gönül gönüle vereceğiz ve birlikte yönetim ilkelerimizle hareket edeceğiz. Sizler mahallelerinizdeki eksiklikleri, ihtiyaçları bizlere ileterek sorunların çözümü noktasında önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz.  

VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ

Biz yaptığımız toplantılarla çalışmalarımızı sizlerle paylaşarak hizmetlerimizi muhtarlarla birlikte yapacağız. 12 mahalle muhtarımızla ayda bir araya gelerek birlikte fikir alışverişi içerisinde seçim döneminde vermiş olduğumuz sözleri sizlerinde desteği ile yerine getireceğiz inşallah. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada her zaman en küçük sorunuzda dahi bana ulaşabilirisiniz." dedi.

VATANDAŞIMIZLA KUÇAKLAŞIN

Muhtarların devlet ile vatandaşlar arasında köprü ve yerel yönetimlerin de temel taşı olduğunu belirten Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, “Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Yönetim anlayışımızda, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklarımız olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır. Kaymakamlık olarak bizim sizlerden tek talebimiz, tek talimatımız vatandaşımızı kucaklamanızdır. Sizlere bu güne kadar yaptığınız ve bundan sonra yapacağınız çalışmalar dolayısıyla teşekkür ediyorum”dedi.

SORUNLARI DİNLEDİLER

Konuşmaların ardından Kaymakam Alkan ve Başkan Şayir, muhtarların talep ve sorunlarını tek tek dinleyerek çözüm için çalışmaların yapılacağını belirttiler.

 

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