Şayir, Sosyal Medyadan Gençlerle Buluştu

Cumhur İttifakı AK Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Sosyal Medya Mitingi’nde gençlerin sorularını yanıtladı. Binlerce kişinin katıldığı 'Sosyal Medya Mitinginin moderatörlüğünü AK Parti Dilovası Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca yaptı. Sosyal medya mitinginde vatandaşların sorularını yanıtlayan başkan adayı Hamza Şayir, projeleri hakkında da bilgiler verdi.



AK Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası Gençlik Kolları tarafından organize edilen sosyal medya mitingine katıldı ve binlerce Dilovalı ile canlı yayında buluştu. İlçe Teşkilatında düzenlenen programla sosyal medya aracılığıyla canlı yayında Dilovalıların sorularını yanıtlayan Şayir, özellikle gençleri ilgilendiren projelerini de aktardı.



Yapılan Sosyal Medya mitinginde gençlerin çoğunlukla çevre konusu, kültürel ve sosyal etkinliklerin artırılması, eğitim ve öğrenci bursları konusunda sorular yoğunlukta olurken, Şayir, canlı yayında tüm bu sorunlar üzerine çalışmaların yapıldığını belirterek, önümüzdeki 5 yılda bu sorunların ortadan kaldırılması için çalışacağını açıkladı.

GENÇLERİMİZİ MESLEK SAHİBİ YAPACAĞIZ

Şayir, burada yaptığı açıklama da "30 yıldır Dilovası'nda ikamet ediyorum. Birçok vatandaşımız özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız beni çok iyi tanırlar. Hayatım boyunca hep çocuklarımıza ve gençlerimize destek oldum. Onlarla güldük, onlarla üzüldük. Özellikle gençlerimizin sorunlarını çok iyi biliyorum. Halkımızın takdiri ve güveni ile seçilirsek inşallah çocuklarımızın ve gençlerimizin her alanda özellikle istihdam, eğitim, kültür sanat konularında önlerinin açılması için her türlü desteği vermeye çalışacağım. Eğitim önceliğim olacak. Şunu çok iyi biliyorum ki okuyan gelişen ufku açılan gençlikle Dilovası var olacaktır. Dilovası daha da güzelleşecektir" dedi.



İstihdam konusunda da açıklamalarda bulunan Şayir, "İŞKUR ve bölgemizdeki Organize Sanayi Bölgeleri ile işbirliği yaparak istihdama katkı sunmak ve gençlerimizi iş sahibi yapmak istiyoruz. Yıllardır ticaretle uğraşmam vesilesi ile OSB'lerin istihdam konusundaki talepleri ve gençlerimizin işsizlikteki sorunlarını çok iyi biliyorum. Genç istihdam konusunda güzel çalışmalarımız olacak. Gençlerimizi öncelikle meslek sahibi yapmak için çalışmalarımız olacak. Öncelikli taleplere göre meslek kurslarımız olacak. Dilovası'nda işsizliği en aza indirebilmek için gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.