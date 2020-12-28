ŞAYİR: “Tavşancıl'da yeni ve modern bir şehir kurulacak“

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Kocaeli'nde yaptığı basın açıklamasında Tavşancıl'a 1200 yeni konut yapılacağını ve yeni yılda Kömürcüler OSB'nin kalrılacağını müjdeledi. Verilen müjdeyi farklı mecralara çekmeye çalışan kişilere seslenen Başkan Şayir, "Hiç kimse söylenenleri farklı mecralara çekmeye çalışmasın. Bakanımızın söylediği, Tavşancıl'da yeni ve modern bir şehir kurulacak"

ÖNCELİK HALKIMIZIN ÇIKARLARI OLACAKTIR

Yapılan yorumların tamamını art niyetli ve siyasi amaçlarla yapılmış yorumlar olarak gören Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; “Mülkiyet Hakkı kutsaldır. Bizim inancımız da, Cumhuriyetimizin yasaları da kişilerin mülkiyetini korumayı amaçlar. Mülkiyet hakkı olan vatandaşlarımızın rızası olmayan, onların menfaatine olmayacak hiçbir projeye bizim onay vermemiz mümkün değildir. Burada zaten hedeflenen Dilovalı vatandaşlarımız daha modern ve çağdaş konutlarda yaşamasıdır. Bunun içinde Devlet imkanları kullanılacak. Dilovası’na müjde olarak verilen bu projenin altında başka şeyler aramak, art niyetli ve tamamen siyasi bakış açısı ile mümkün olabilir” dedi.

HALK’A RAĞMEN HİÇ BİR ADIM ATILAMAZ

Başkan Şeyir, Dilovası’nda planlanan çalışmaya ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü; “Dilovası’nda yen bir yaşamın başlayacağı, ‘kanser ovası’, ‘kirli havası’ gibi yakıştırmaların tarih olacağı bir projeden söz ediliyor. İlk etapta 1200 konutluk yeni bir yaşam alanı yapılıyor. Modern, çağdaş ve sağlıklı bir yaşam oluşturulacak. Ve bu tamamen Dilovası Halkı’nın isteği doğrultusunda hayata geçirilecek. Halk’a rağmen hiçbir adım atmayız, atırmayı ve hiçbir proje hayata geçmez. Burada Yıldız mahallesini örnek vermek istiyorum. Yaklaşık 15-20 yıl önce taşınma süreci başlatılan Yıldız Mahallesi'nde mülkiyetini terk etmek istemeyen vatandaşlarımız halen oturmaya devam ediyor. Gönüllü çıkmak isteyenlerde anlaşma sağlayarak mahalleden ayrıldı. Daha yapılmak isteneni anlamadan, eleştiren, halkımızın kafasını karıştırmak için çaba harcayanlar, art niyetli ve siyasi gözlüklü insanlardır. İnanıyorum ki, Dilovası halkımız için yapılacak olan yeni ve modern konutlara rağbet gösterecektir.

SAYIN BAKANIMIZA MİNETTARIZ

Sayın Bakanımız, Dilovası’nda ki, vatandaşlarımızın sağlıklı, modern yapılara sahip olması için tüm imkanları seferler etmiştir ve bu projeyle bizzat ilgilenmektedir. Sayın Bakanımıza İlçemize gösterdiği duyarlılık nedeni ile minnettarız. Yapılacak yeni binalarla deprem tehdidine karşı da önlemlerimizi almış olacağız. Biz buradayız ve altını çizerek belirtiyoruz, bu proje Dilovası için bir şans ve Dilovası Halkı’nın yararına olan bir projedir. Bizim kapılarımız herkese de açık, merak eden, bilgi almak isteyen kapımızı çalabilir. Hedeflenen, yapılmak istenen çalışma ile alakası olmayan yorum ve değerlendirmeleri lütfen dikkate almayın. Dilovası’nın tarihini değiştirecek bir çalışma başlıyor ve bu çalışmaların tek kazananı Dilovası Halkı olacaktır”

ŞAYİR: "KÖSLERDE TOKİ KONUTLARI YAPILDI. KİM YERİNDEN YURDUNDAN OLDU"

Konuşmasını şu sözlerle süründüren Başkan Şayir; "yanı başımızda Köseler Mahallemizde TOKİ tarafından ilk etapta 900 ikinci etapta 500 modern ve yaşanılabilir konut inşa edildi. Bugün o konutlarda binlerce insan hayatını devam ettirmekte. Şimdi soruyorum orası yapılırken kim yerinden yurdundan oldu. Hiç kimse. Köseler Mahallesi yok mu edildi. Tabii ki, hayır. Gönüllü bir şekilde isteyen insanlar oradan daire aldı ve o konutlara taşındı. Dönüşüm değidimiz şey bu. Tavşancıl'da yapılacakta budur.