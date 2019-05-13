Şayir'den Anlamlı Ziyaret

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve AK Parti Dilovası İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut ile birlikte iki yıl önce vatani görevini yaparken şehit düşen Ömer Özavcı’nın annesi Hatun Özavcı’ya Anneler günü münasebetiyle ziyarette bulundular.

ANNELER GÜNÜNÜ ŞEHİT OĞLUM KUTLAMIŞ GİBİ HİSSETTİM

Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Şehit Annesi Hatun Özavcı; "Şehit oğlum Ömer, Anneler Günü'nde beni asla unutmazdı. Bugün onun görevini Belediye Başkanımız Hamza Şayir yerine getirdi. Belediye Başkanımız anneler günü kutlarken, sanki şehit olan oğlum kutlamış gibi hissettim" dedi.

YÜREĞİ YARALI ŞEHİT ANNELERİMİZİ ZİYARET EDİYORUZ

Her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanlarında olduklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; “Bugün Anneler Günü. Biz de Anneler Günü'nde evlatlarını vatan uğruna şehit veren yüreği yaralı şehit annelerimizi ziyaret ediyoruz. Anneler Günü'nde şehidimiz Ömer Özavcı’nın annesini ziyaret ederek, dualarını aldıklarını aldık. Onların acılarını paylaşalım istedik. Kendilerine Cenab-ı Haktan sabır diliyorum. Bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimize de bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun inşallah.” dedi.