Schneider ‘Akıllı Fabrikalar’ı anlattı

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya çapında uzman olan Schneider Electric’in Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de gerçekleşen konferansında, Schneider Electric Son Kullanıcı & Sistem Entegratörü Kanal Müdürü Kerem Barlak konuşmacı olarak yer aldı.

ENDÜSTRİYEL YAZILIM VE SCADA UYGULAMALARI

Megatrendler doğrultusunda önemli yatırımlara ve iş birliklerine imza atan Schneider Electric, Wonderware’in 2014 yılında Schneider Electric bünyesine katılmasıyla birlikte endüstriyel yazılım ve SCADA uygulamaları kapsamında benzersiz uygulamalar geliştirdi ve birçok sektörde verimlilik artışı sağladı.

ŞEHİRLEŞME, ENDÜSTRİLEŞME VE DİJİTALLEŞME

Konferansta konuşmacı olarak yer alan Kerem Barlak, sanayide dijitalleşme süreçlerinde EcoStruxure çözümlerini anlatırken, gelecek dönemde tüm sektör ve iş alanlarını etkileyecek 3 megatrende dikkat çekti. Barlak konuşmasına şöyle devam etti; "Önümüzdeki 30 sene içerisinde her sene 70 milyon insanın daha kırsaldan şehirlere göç edeceği ve sanayide tüketilen enerjinin yüzde 50 artacağı öngörülüyor. Gelecek 5 sene içerisinde ise dünyada bağlanabilen cihaz sayısı insan sayısının 5 katına çıkması, dolayısıyla veri trafiği, depolama ihtiyacı ve aynı zamanda verinin işlenmesi için gerekli enerjinin artması bekleniyor. Bu doğrultuda şehirleşme, endüstrileşme ve dijitalleşme geleceğimizi şekillendiren megatrendler olarak öne çıkıyor. Tüm bu alanlarda gelişim sağlarken de gezegenimizin sürdürülebilirliğini garanti altına almalıyız. Bu zorlukların akıllı çözümlerle aşılabileceğine inanan bir şirket olarak 3 katmanda çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Bunlar, bağlanabilir cihazlar, otomasyon ve kontrol, uygulama/analitik ve servisler."

AVEVA YAZILIM İLE İŞBİRLİĞİ

Schneider Electric’in 2018’de yapmış olduğu bir diğer önemli yatırım ise, AVEVA ile gerçekleşti. AVEVA yazılımları sayesinde özellikle petrokimya gibi tasarımın, yönetimin ve sürekliliğin yüksek öncelikli olduğu sektörlerde dijitalleşme altyapısı inşa ediliyor. Bu büyük ortaklıkların yanı sıra Schneider Electric’in EcoStruxure çözümleri de müşterilerin ihtiyaçlarına yanıt olmaya devam ediyor..