Şebinkarahisarlılar Gebze’de buluşacak!

10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nde gazetemizi ziyaret eden Kocaeli Şebinkarahisarlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İlhan Avutman gazetemizi ziyaret ederek, gazeteciler günümüzü kutladı.

150 İŞ ADAMI BULUŞACAK

20 Ocak’ta düzenlenecek olan Kocaeli’de Şebinkarahisar Nerede konulu toplantının da davetini gazetemize sunan Dernek Başkanı İlhan Avutman, “20 Ocak Saat: 18.00 ile 22.00 arasında Gebze Hisartepe Restoran’da 150 vergi mükellefi hemşerimizin katılacağı bir toplantı düzenleyeceğiz. Bir ve beraber olmak adına faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu anlamda bizim ulaşamadığımız hemşerilerimiz de varsa bizlere ulaşsınlar. Büyük işler ve önemli atılımlar birlikte çalışmakla elde edilir şiarından yola çıkarak hemşerilerimiz ile bir arada olmak istiyoruz” dedi.



Samet KAHRAMAN