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Şebinkarahisarlılar gecede buluştu!

**Merkezi Gebze’de bulunan Kocaeli Şebinkarahisarlılar Derneği, “Kocaeli’de Şebinkarahisarlılar Nerede” konulu birlik ve dayanışma gecesi düzenledi.

Şebinkarahisarlılar gecede buluştu!

22 Ocak 2017 Pazar 15:30

Kocaeli’de yaşayan Şebinkarahisarlılar birlik gecesinde buluştu. Dernek başkanı İlhan Avutman ve yönetiminin Eskihisar’da bulunan Hisartepe Restourant’ta düzenlenen programa Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, Gebze eski İSU Koordinatörü Mahmut Yandık, GİRİB Başkanı Kemal Tokmak ve çok sayıda iş adamı katıldı.

KATILIMDAN MEMNUN KALDI

Programda bir konuşma gerçekleştiren Gebze Şebinkarahisarlılar Derneği Başkanı İlhan Avutman derneğin faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi vererek, düzenlenen programa katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. Hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi veren Avutman, katılımcılara güzel işlere imza atacaklarının sözünü verdi.

ÇİLER, MEMNUN AYRILDI

Programa katılan Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, “Şebinkarahisarlılar ile birlikte olmaktan dolayı mutluyum. Bir aksilik olmaz ise 19 Mayıs etkinlikler kapsamında Şebinkarahisar’a gitmeyi arzuluyorum. Nazik davetinizden dolayı teşekkür ediyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi. Konuşmaların ardından geceye katılanlar gece boyunca samimi bir sohbet ortamı oluşturdu. Selçuk Esmer GEÇAL

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Şebinkarahisarlılar Gecede Buluştu!
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