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Şebinkarahisarlılar iftar yemeğinde buluştu

Kocaeli Şebinkarahisarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği geleneksel iftar programını gerçekleştirdi.

Şebinkarahisarlılar iftar yemeğinde buluştu

29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:51

Dernekte düzenlenen İftar programına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Çelik,  AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

Yaşar Çakmak ve Sedat Çelik, iftar programının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı İlhan Avutman da "Geleneksel olarak 8 yıldır iftar programımızı devam ettiriyoruz. İnşallah bundan sonra da devam ettireceğiz. Ben tüm yönetim kurulum adına bu sofraların hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kadir Geceniz mübarek olsun, Ramazan Bayramınızı da Allah hayırlara vesile etsin diyorum." ifadesini kullandı. 



AA
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