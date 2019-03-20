“Seçimi kazanıp kolları sıvayacağız”

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Recep Dursun, Millet ittifakının İYİ Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Serdar Kaman’ın da katıldığı programla Gebze Eski Çarşı esnafıyla buluştu. Gerek CHP’li gerekse İYİ Partili isimlerin katıldığı dev programda çarşı esnafını tek tek dolaşan Başkan Adayı Recep Dursun, “Senelerdir her açıdan Gebze’yi kötü yöneten bir anlayış söz konusu. Seçime on gün kaldı, artık değiştirelim” dedi.

SENELERCE KÖTÜ YÖNETİLDİK

Gerek Serdar Kaman’a gerekse Recep Dursun’a vatandaşların büyük ilgi gösterdiği esnaf ziyareti renkli anları beraberinde getirdi. Oldukça güzel havada gerçekleştirilen programa ilgi ve destek yoğun oldu. Çarşı esnafı başkan adayları Serdar Kaman ve Recep Dursun ile sohbet edip sıkıntılarını dile getirdiler. Vatandaşları tek tek dinleyen Başkan Adayı Dursun, “Kötü yönetildik. Gelinen nokta ortada. Bu bir kader değil. 31 Mart’ta değiştirip bu gidişata son verelim” dedi.

YORULDUĞUMU SÖYLEYEMEM

Seçim çalışmalarında yüz günü geride bıraktığını ve temposunu hiç kesmediğini ifade eden Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Avukat Recep Dursun, “Çalışmalarımızda yüz günü geride bıraktık. Sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar sokaklardayız. Hiç yorulduğumu söyleyemem. Hiçbir zaman şikâyet etmedim. Maratona en erken başlayan aday benim. Seçimi kazanır kazanmaz Gebze için kolları sıvayacağız” ifadesini kullandı.