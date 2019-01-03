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Seçmen listeleri askıya çıkıyor

31 Mart 2019 yerel seçimleri için seçmen listeleri askıya çıkıyor.

Seçmen listeleri askıya çıkıyor

03 Ocak 2019 Perşembe 14:12

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31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle seçmen kütükleri güncellenmek üzere 4 Ocak 2019’da askıya çıkacak, 17 Ocak 2018 Perşembe günü saat 17.00’de askıdan indirilecek. Bu süre zarfında seçmenlerin muhtarlık askı bölgelerinden seçmen olup olmadıklarını kontrol etmeleri veya www.ysk.gov.tr adresinden öğrenmeleri gerekiyor.

Listelerde isimlerini bulamayan seçmenler, nüfus müdürlüğünde kayıt yaptırabilecekler. Listelerde ismi olmayan veya kayıtlarını yaptırmayan seçmenler oy kullanamayacak.


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Seçim2019GebzeSeçmen Listesi
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