SEDAŞ 23 Nisan’da Çocukları Unutmadı

SEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörlüğü Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de görev yapan çalışanlarının çocuklarını unutmadı ve çocuklar için yaptırdığı Bayram hediyelerini anne ve babalarına işyerlerinde teslim etti.

SEDAŞ İnsan Kaynakları Departmanı çalışanları tarafından 23 Nisan öncesinde şirket merkezi ve 4 il hizmet binasında, ayrıca 33 Elektrik İşletme Bakım Birimi ve 22 Müşteri Hizmetleri Merkezinde çalışanlara çocukları için dağıtılan 23 Nisan hediyeleri dağıtıldı.

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, çocukları 23 Nisan’da sevindirmek istediklerini belirterek; “SEDAŞ olarak, çocuklarımızın geleceğimiz olduğunu düşünüyoruz. Onların mutluluğu ve gelişimi için küçükte olsa bir katkı sağlamak istedik. 1700 çalışanımız ile elektrik dağıtım hizmeti veren SEDAŞ olarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın mutluluğundan bizler de sevinç duyuyoruz.” dedi.