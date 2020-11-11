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SEDAŞ, 500 Fidanı Toprakla Buluşturdu

“Geleceğe Nefes” adıyla 11 Kasım günü saat 11.11’de, 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleştirilen ve bu yıl ilk defa Azerbaycan, Bosna-Hersek, Malta, Kosova, Senegal, Kazakistan ve Ukrayna da dahil olmak üzere 30 ülkenin katıldığı “Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında tam 83 milyon fidan dikimi gerçekleştirildi.

SEDAŞ, 500 Fidanı Toprakla Buluşturdu

11 Kasım 2020 Çarşamba 16:39

 Etkinlik kapsamında, SEDAŞ’ın 4 ilde toprakla buluşturduğu fidanlar geleceğe nefes olacak. Geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri, 2020’de de kutlanmaya devam ediyor. 11 Kasım günü, 81 ilde ve bu yıl ilk defa 30 yabancı ülkede toplam 83 milyon ağaç “Geleceğe Nefes” sloganıyla toprağa dikildi. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) çalışanlarının da katıldığı etkinlik kapsamında, SEDAŞ’ın faaliyet alanındaki 5 bölgede ağaç dikimi gerçekleştirildi.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler sözleşmesini imzalayarak Global Compact üyesi olan SEDAŞ, ekolojik dengeye katkı sağlamayı amaçlayan çalışmalarına yenisini ekledi. Karbon ayak izini azaltmak yönünde çalışmalar yapan şirket; Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Gebze’nin farklı noktalarında Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerine katılım sağladı. SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz ve bölge yöneticilerinin eşlik ettiği ekiplerle etkinliğe katılan SEDAŞ, 5 bölgede 500 fidanı toprakla buluşturdu.
Daha önce, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen “Bir Enerji Bir Nefes” projesi kapsamında da 40 bini aşkın fidanın dikilmesine aracılık eden SEDAŞ’ın, karbon ayak izinin sıfırlanmasına yönelik çalışmalara devam edeceği öğrenildi. “Yemyeşil bir geleceğe nefes olalım” Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, şunları kaydetti; “Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, başta karbon ayak izimizi azaltmak olmak üzere daha iyi bir dünya için çeşitli alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Bugün de SEDAŞ’lılar olarak bölgemizdeki 4 şehirde 500 ağaç dikerek, geleceğe nefes olduk. Yemyeşil bir ülke yolunda tüm paydaşlarımızla beraber üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz”.



















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